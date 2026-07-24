Piccolo Cocktail ei starttaa illalla Vieremällä – ”Ei haluttu riskeerata mitään”

Kotimaisten nelivuotiaiden lämminveristen eturiviin kuuluvan Piccolo Cocktailin piti kilpailla perjantai-iltana Vieremällä Einari Vidgrénin Muistoajossa. Hevonen joutui kuitenkin jäämään kotitalliin.”Sille tuli pieni kolhu, ja ihan varotoimenpiteenä jäätiin pois”, valmentaja Timo Korvenheimo toteaa.”Hyvällä mallilla se on muuten, mutta ei haluttu riskeerata mitään. Jos tämä lähtö olisi juostu esimerkiksi viikonloppuna, niin olisi voitu olla mukana, mutta ei tohtinut lähteä tänään viivalle. Sikäli harmi, että mielellään olisi ajettu tämä lähtö. Seuraavaksi mennään sitten Derby-karsintaa kohti.”.Pieni ori, suuri kilpailija – Piccolo Cocktail kasvaa, kun se saa voilokin aisaan