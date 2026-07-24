Piccolo Cocktail ja Jarmo Saarela
Piccolo Cocktail on yksi ikäluokkansa kovista nimistä.Kuva: Anu Leppänen
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Piccolo Cocktail ei starttaa illalla Vieremällä – ”Ei haluttu riskeerata mitään”

Kuopio Stakesin sankari oli etukäteen yksi suosikeista Einari Vidgrénin Muistoajossa.
Julkaistu
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Timo Korvenheimo
Piccolo Cocktail
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