Piece Of Hero voitti vielä viime vuonna kahdesti. Kaikkiaan uralla tuli 10 täysosumaa.
Piece Of Hero voitti vielä viime vuonna kahdesti. Kaikkiaan uralla tuli 10 täysosumaa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Piece Of Heron kilpaura näillä näkymin ohi – ”Suurella todennäköisyydellä"

Terveysmurheet pakottivat 9-vuotiaan ruunan sivuun kilparadoilta.
Julkaistu
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Juha Utala
Piece Of Hero
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