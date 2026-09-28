Piece Of Heron kilpaura näillä näkymin ohi – ”Suurella todennäköisyydellä"

Urallaan 116 430 euroa tienanneen Piece Of Heron kilpakengät on ripustettu näillä näkymin pysyvästi naulaan.”Tuossa pihassa se on, mutta ei sillä varmaan enää ajeta kilpaa. Suurella todennäköisyydellä kilpaura on ohi”, valmentaja Juha Utala vahvistaa.Kaikki starttinsa Utalan valmennuksesta juossut ruuna loukkaantui edellisessä startissaan kesäkuussa.”Siinä viimeisessä monté-kokeilussa tuli jalkavaivoja. Sillä on joskus aiemminkin ollut vaivoja, eikä se ole mikään poikanen enää, niin ei viitsi enää aloittaa alusta.”Piece Of Hero on kilpaillut 92 kertaa totosijoin 10–16–9. Nyt 9-vuotias ruuna menestyi mainiosti etenkin nelivuotiskaudellaan, jonka aikana se juoksi yli puolet voittosummastaan. Sen suurin saavutus on 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun voitto vuonna 2021. Samana vuonna ruuna voitti Einari Vidgrénin muistoajon.Viime vuonna Piece Of Hero voitti Suur-Hollola-ajon karsinnan ja sijoittui finaalissa seitsemänneksi.Ennätyksensä 11,0aly ruuna juoksi viime vuoden heinäkuussa Mikkelissä.”Hevonen teki ihan asiallisen uran, niin ei viitsi enää ’varsaa’ kiusata. Tuossa se on tyttären puskaratsuna tällä hetkellä.”