Pieni ja pippurinen Smokin Ride - "Hienoa saada kiitosta"

Teuvo Nikulaisen valmentama viisivuotias ruuna teki 3. ulkoa pitkän kirin, mutta jo sitä ennen oli ehtinyt tapahtua paljon. Kierroksen pankki Feeling Dream pääsi 1. kaarteen lopussa suosiolla kärkeen, mutta 12,0-avauksen jälkeen vauhti ei rauhoittunut juuri ollenkaan 2. puolikkaalla. Kaverit haastoivat suursuosikkia tosissaan, ja Santtu Raitala makusteli parijonossa tilanteen kehittymistä.

Feeling Dream oli urhea, mutta Smokin Ride kurotti juuri linjalla niukasti ykköseksi.

"Se oli uran paras esitys", Raitala kiitteli ruunan suoritusta.

Teuvo Nikulaisen tallilla työskentelevä Meri Aliklaavu painotti, että menestys Toto75-tasolla on jo sinällään kova juttu.

"Täysiä päiviä tehdään tallilla, ja on hienoa saada kiitosta tehdystä työstä", Aliklaavu kommentoi. "Smokin Ride on täydellinen paketti. Sillä on nopeutta, mutta se jaksaa myös mennä. Se on pieni mutta pippurinen ruuna."

Teuvo Nikulainen valmisteli Savon Sisua samaan aikaa starttia varten tallialueella, mutta valmentaja osasi ottaa Smokin Riden ykkössijasta ilon irti.

"Erityisen hyvältä tuntuu tallityöntekijöiden puolesta, jotka ovat kovasti tehneet töitä tällaisen onnistumisen eteen", Nikulainen iloitsi. "Tallissa on laskutavasta riippuen 20-30 hevosta, joten hommia riittää ihan jokaiselle aamusta iltaan. Tuntipalkka ei nouse mahdottoman korkeaksi. Ruunan voitto toi itsellekin hyvät fiilikset."

Suurta kultajuhlaa ei ainakaan illan osalta ole tiedossa.

"Pestään hevosten varusteet, laitetaan paikat kuntoon ja menen makuulle. Sunnuntaina aamuna suuntana on Joensuu, jossa kisataan seuraavaksi", Nikulainen nauroi.

Suursuosikin ohjastaja Jani Ruotsalainen ei alkanut jossittelemaan täpärällä tappiolla.

"Vauhti meni vähän kovaksi, mutta Feeling Dream teki oikein hyvän suorituksen", Ruotsalainen totesi.

