Pihtipudas hallitsee kuninkuus- ja kuningatarkilpailun kokonaistilannetta
Kuningatar- ja kuninkuuskilpailuissa on juostu kaksi osamatkaa. Kuningattarien puolella pihtiputaalaistamma Jockas Rita johtaa kokonaiskisaa 1,2 sekunnin erolla toisena kilpailussa olevaan Villilottaan nähden. Akvarelli on kolmantena 1,6 sekuntia kärkeä perässä. Neljäntenä olevalla Lumi-Oosalla on kiinnikirittävää 2,5 sekuntia Jockas Ritaan.
Kuninkuuskisa on sujunut kahden ensimmäisen osamatkan osalta niin ikään Pihtiputaalla asustavan Pron komennossa. Sitä valmentaa Antti Ojanperä, jonka tallista kuninkuudesta mittelee viisi oria. Toisena on Ojanperän valmentama Evartti 0,8 sekunnin erolla Prohon. Kolmantena on niin ikään Ojanperän valmentama Vänrikki, 1,0 sekuntia kärjen takana. Neljäntenä olevalla Wertillä on eroa Prohon 2,3 sekuntia.
Päätösmatkojen lähtöradat valitaan klo 15.31. Radat valitaan kokonaiskilpailun osoittamassa järjestyksessä. Kuningatarkisan 3100 metrin osamatka on ravien 10. lähtö klo 17.05 ja kuninkuuskisan viimeinen koitos starttaa klo 17.35.
Molempien sukupuolten kokonaiskilpailua voit seurata täältä.