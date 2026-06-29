Iikka Nurmosen valmentaman Unelmavävyn nelivuotiskausi jatkuu suoraan Pikkupelimannin finaalista.
Iikka Nurmosen valmentaman Unelmavävyn nelivuotiskausi jatkuu suoraan Pikkupelimannin finaalista.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Pikkupelimanni ajetaan suoraan finaalina, lähtöradat arvotaan

Finaali ajetaan perjantaina 10. heinäkuuta.
Julkaistu
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Pikkupelimanni
kaustisen ravit
Janne Jääskeläinen
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