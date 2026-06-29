Pikkupelimanni ajetaan suoraan finaalina, lähtöradat arvotaan

Nelivuotiaille suomenhevosille tarkoitetun Pikkupelimannin karsinnat oli määrä ravata Kaustisella torstaina 2. heinäkuuta. Tänä vuonna kilpailu kuitenkin ajetaan suoraan finaalina, kun karsintoihin ilmoitettiin vain 11 hevosta. Karsintojen peruuntumisen myötä 10. heinäkuuta ajettavan finaalin ykköspalkinto ei kuitenkaan nouse.”Budjetissa ei ole ylimääräistä, kun karsinnat on muutenkin laitettu kokoon omalla rahoituksella. Vuosi sitten kuvio meni tismalleen samalla tavalla. Karsintoihin ilmoitetuille hevosille lähtöradat arvotaan finaaliin”, Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Janne Jääskeläinen kertoo.2022 syntyneen ikäluokan kärkinimistä Pikkupelimannissa mukana ovat Iikka Nurmosen Unelmavävy ja Seppo Suurosen Marian Myrsky.2020-luvulla Pikkupelimannin karsinnat ovat noussee kokoon kolmesti. Edellisen kerran ennakkomaksulliseen ikäkausikilpailuun karsittiin kesällä 2024.”Aikaisemmin on ollut monesti ihan kiikun kaakun, nousevatko karsinnat kasaan, mutta nyt ilmoitettujen määrä jäi selvästi tuon alle. Meillä on tiistaina hallituksen kokous, jossa varmasti käydään keskustelua onko kilpailun sääntöjä tarve jotenkin uudistaa”, Jääskeläinen olettaa.Suomenhevosvalmentajien kanssa on jo keskusteltu, kuinka kilpailua saataisiin vetovoimaisemmaksi.”Nuorten Sarjoja on lisätty, ja Kaustisella niitä ajetaan aika paljon. Jonkin verran on tullut myös kritiikkiä, ettei kilpailumahdollisuuksia ole 4-vuotiaille tarpeeksi valtakunnallisesti. Ehkä kilpailuttamisen polkua pitäisi pystyä jotenkin vielä paremmin turvaamaan nollasta ylöspäin”, Jääskeläinen pohtii.