Pikkuyllättäjä meinattiin myydä ratsuksi

Masavesa on somerolaisen Hannu Jokilan osaomistama ja valmentama ori, joka on toukokuussa tarkoitus kantakirjata. Oriin isä Tasamasa on jättänyt myös Nauriskydön Vedon, ja emän puolelta suvusta löytyy esimerkiksi aikansa menestysori Ruutu-Poika.

”Vanhat hevosmiehet tietävät suvut ja ovat olleet kiinnostuneita”, Hannu Jokila kertoi. Hän osti Masavesan ex-puolisoltaan avioeron jälkeen.

”Väkisin ostin, kun hän meinasi myydä sen ratsuksi”, Jokila tokaisi.

Keulahevoset juhlivat Toto5:ssä, ja kaksi niistä Highlove Tech sekä Burnout tulivat Harri Koivusen tallista. Suosikki BWT Ellospank ja jonkin verran pelaajat yllättänyt Laurenz Von Bentz olivat muut Toto5-voittajat.

Jyrki Filatoffin talli on mainiossa vedossa. Tänä vuonna hienosti pärjänneen Miisa Pulkkasen ratsastama Axel K.A. voitti ravit päättäneen montélähdön. Filatoffin valmennettaville se oli kolmas ykkössija viiteen viime starttiin.

Lue Forssan raveista lisää ensi viikon keskiviikon Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?