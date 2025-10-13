Pimp My Wurst jahtaa Ylivieskassa ensimmäistä voittoaan uusista käsistä – "Laukka on pahin pelkoni"

Viimeksi Jokimaalla Markku Krögerin valmennuksesta aloittanut Pimp My Wurst on luotettu maanantaina Ylivieskassa Euronelkun avauskohteen kolmossuosikiksi (17 %). Jokimaalla tamma juoksi matkalla 4. sisärataa pitkin, mistä kiri loppusuoralla ulkokaistoja pitkin terävästi kakkoseksi Niko Riekkisen ohjastamana. Valmentaja Krögerille menestys oli positiivinen yllätys.”Samalla tavalla sitä on treenattu kuin Annania. Hevosta on kotioloissa liikutettu ihan älyttömän paljon ja treenissä olemme keskittyneet erityisesti nopeuteen”, Kröger taustoittaa.Ylivieskassa Pimp My Wurst starttaa 2100 metrin ryhmäajossa yhden poisjäännin myötä kuutosradalta. Kröger kertoo olevansa tyytyväinen totosijaan.”Laukka on pahin pelkoni. Kauheasti kokemusta meillä ei vielä hevosesta ole. Lahdessa se piti päätänsä aika vinossa, joten ehkä nyt vaihdetaan päätanko murphy-lappuun. Tärkeää olisi saada se alkuun ihan suoraksi. Lähtöpaikka ei tietystikään puolla, mutta sekin onneksi parani vähän”, Kröger sanoo.