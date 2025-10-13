Markku Kröger valmentaa hevosia Kuopiossa.
Pimp My Wurst jahtaa Ylivieskassa ensimmäistä voittoaan uusista käsistä – "Laukka on pahin pelkoni"

Markku Kröger on menestynyt mainiosti suomenhevostamma Annanin kanssa, mutta maanantaina hän hakee Ylivieskasta menestystä lämminverisellä.
ylivieskan ravit
Markku Kröger
Pimp My Wurst

