Pinebog’s Bank jätettiin pois Kasvattajakruunun välierästä – ”Mitään turhia riskejä ei oteta"

Kriteriumissa kakkoseksi sijoittunut Pinebog’s Bank olisi ollut selvä ennakkosuosikki lauantaina Seinäjoella ajettavaan Kasvattajakruunun välierään. Perjantaina valmentaja Jukka Hakkarainen kuitenkin jätti Bank Stablen omistaman ruunan pois lähdöstä.”Imppari (imusuonentulehdus) toisessa takasessa. Mitään turhia riskejä ei oteta hevosen kanssa. Pinebog’s Bankissa on potentiaalia ensi kaudellekin”, Hakkarainen kertoo.Kolmivuotiskausi toi Pinebog’s Bankille kolme voittoa ja kuusi muuta totosijaa. Kriteriumin kakkossijan ja Oulu Expressin voiton myötä ansiot olivat komeat 83 500 euroa.Hakkaraisen valmennettavista myös God Atlas jätettiin pois Seinäjoelta.”Se oli viime lauantaina Lahdessa luvattoman huono. Tutkittiin sitä ja löytyi pientä sanomista. Lafayetella ja Tiffany Alella kaiken pitäisi olla kunnossa”, Hakkarainen sanoo.