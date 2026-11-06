Pinebog's Bank voitti syyskuussa Teivossa Kriteriumin karsintalähdön Hannu Torvisen ohjastamana.
Pinebog's Bank voitti syyskuussa Teivossa Kriteriumin karsintalähdön Hannu Torvisen ohjastamana.Kuva: Maisa Hyttinen
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Pinebog’s Bank jätettiin pois Kasvattajakruunun välierästä – ”Mitään turhia riskejä ei oteta"

Jukka Hakkaraisen valmennettavista myös God Atlas jättää Kasvattajakruunun välierän väliin.
Julkaistu
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Kasvattajakruunu
Jukka Hakkarainen
Pinebog's Bank