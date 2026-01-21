Pirita Lukkarille 12-aikainen menijä Johan Untersteinerilta

Kajaaniin kuuluvassa Jormuan kylässä talliaan pitävä Pirita Lukkari on saanut valmennuslistalleen uuden hevosen. Tulokas on 6-vuotias ori Nalanji Boko. Hevosen hankki kolmen naisen muodostama Team Kolme Ällää, johon Lukkarikin kuuluu. Kauppa solmittiin jo marraskuun lopulla, kun kimppa osti Nalanji Bokon Traveran nettihuutokaupasta 55 000 Ruotsin kruunulla.”Tietysti tyttöjä innostaa hevosen ulkonäkö”, Lukkari naurahtaa. ”Onhan se mennytkin ihan mukavasti. Jos kerran elämässään kokeilee tällaista vähän parempaa hevosta.”Nalanji Boko juoksi ennätyksensä 12,4aly viime syksynä Tingsrydin radalla. Seuraavassa startissaan Åbyssä se nappasi viime vuoden ainoan voittonsa tuloksella 12,8aly. Oriin voittosumma on 37 424 euroa.”Jospa se näillä korkeuksilla pärjäisi. Olemme ehtineet tutustua hevoseen ja vähän hoitaa sitä. Välillä oli huonot treenikelit, niin jouduimme menemään kävelyä. Nyt on päästy kuitenkin muutama lenkki ajamaan juosten. Ihan mukavan oloinen hevonen. Luultavasti tulemme viimeistään helmikuun aikana starttiin.”Viimeksi Johan Untersteinerin käsistä kilpaillut Nalanji Boko on kaikkiaan startannut 32 kertaa totosijoin 2–5–2.