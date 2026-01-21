Pirita Lukkarilla on valmennuksessaan 6 hevosta.
Pirita Lukkarilla on valmennuksessaan 6 hevosta.Kuva: Senni Juntunen
Uutiset

Pirita Lukkarille 12-aikainen menijä Johan Untersteinerilta

Nalanji Boko on siirtynyt Pirita Lukkarin treeniin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Johan Untersteiner
Pirita Lukkari
Nalanji Boko

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi