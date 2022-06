Pitkään voitoitta tahkonneet yllättäjät juhlivat Lappeenrannassa

Mickey The Artist latasi heti lähdössä keulaan. Kun lähimpänä kirittänyt Feels Like Flying laukkasi maalisuoralle käännyttäessä, erkani Markku Elfvingin ajokki ylivoimavoittoon.

”Mickey The Artist on ollut johtopaikalta paras silloin, kun se on sinne päässyt”, Elfving sanaili ja lisäsi: ”Takajalan hankkarissa oli vikaa. Ei päällepäin näkynyt, mutta ultrassa löytyi. Kaikki tehtiin mitä tohtori sanoi.”

Jalkavaivat ovat haitanneet myös Viktor Kärppää. Esa Holopaisen ori otti Mickey The Artistin tavoin ensimmäisen voittonsa sitten vuoden 2019. Selvällä erolla johtanut Varoitus laukkaili loppukaarteessa ja selviytyi toisena maaliin, mutta hylättiin liioista laukoista.

Tapio Perttusen uusi ranskalainen Cash Maker kiri hienosti niukkaan voittoon. Sen edellinen ykkössija oli neljän vuoden takaa.

Yli vuosi oli kulunut Minbriskin edellisestä ykkössijasta. Petri Ripatin kuukauden takainen hankinta jysäytti Toto5:een jättiyllätyksen toiseen kohteeseen. Sen voiton myötä kukaan ei saanut viittä oikein.

Lisää Lappeenrannan raveista keskiviikon Hevosurheilussa (15.6.) ja tilaajille jo huomenna verkossa.

