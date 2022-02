Pitkä voitoton jakso päättyi – ”Päässyt irti vanhasta tavastaan”

Runsaan 50 startin urallaan 6-vuotias Larvan Pramia oli onnistunut voittamaan ennen tiistaita ainoastaan kerran. Täysosuma oli vajaan vuoden takaa maaliskuulta, mutta palkintorahoja ori on kerännyt silti tasaisen mukavasti yli 15 000 euron edestä.

”Larvan Pramia on pakannut vetää vähän toista takastaan. Se on jäänyt sille vähän korvien väliin mieleen”, Antti Ala-Rantala huomautti. ”Sen takia on monta kertaa pitänyt tulla vähän istumalla maaliin, eikä se ole ollut ihan ajettavissa, kun on tullut huonoja askelia sekaan. On tullut paljon sijoja 2-5, mutta voitontahdottomuutta se ei ole.”

”Nyt ori on ehkä päässyt vähän siitä vanhasta tavastaan ohi ja löytänyt balanssin aika hyvin.”

Teivossa Larvan Pramialla oli alkujaan kasiradan lähtöpaikka, mutta kolmen eturivin hevosen poisjäännin myötä asetelma parani sen kannalta kovasti. Ori eteni kiihdytyksessä kärkeen.

”Larvan Pramia on alussa hätäinen, ja oli oikeastaan toivepaikka lähteä, kun ei ollut ulkopuolella hevosta. Vaikka olisi sitten ollut kasiratakin. Keskeltä lähtiessä on välillä tullut pomppukin”, Ala-Rantala huomautti.

”Pari hapuiluaskelta tuli alussa, mutta hevonen lähti hyvin ja päästiin keulaan asti. Ori on tietyllä lailla ylivirtainen, ja se hätäily on ollut ongelmana ja on luonteenpiirre kotonakin. Kun tämän kanssa lähtee lämmittelyynkin, niin se paahtaa ekan ringin aika lahjakkaasti, mutta kyllä se sitten tasaantuu. Nyt ajettiin vähän taktisesti ja varma voitto, kun näin, ettei ulkoa niin tultu.”

Johanna Kyläkosken ja Birgitta Packalénin Ladies Stablen omistama Donna Leonora veti pisimmän korren avauskohteen tiukassa kiritaistossa. Sen kanssa lopussa lähes tasapäin otellut Oilsheik veti keulassa virtavana ja kovalla tempolla, mikä oli sen vetoavusta nauttineen Ari Moilasen ajokin mieleen.

Lauantaina 75-kiritaistossa laukannut Morison sai Teivossa nappijuoksun toisessa ulkona ja ohitti johtaneen Karlon nyt varmoin ottein. Viimeiset sadat metrit 11-kyytiä Teivon loppusuoraa tykittäneellä Stonecapes Unitylla ja T5-päätöskohteen vieneellä So Long Suckersilla parhaat paukut säästyivät loppuun, vaikka matkalla niiden asetelmat näyttivät tukalilta.