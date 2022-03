Pitkällä kirillä helppoon voittoon – ”Jaksoa ihan käsittämättömästi”

Toto-5 kierroksen tapahtumarikas neljäs kohde ei jättänyt epäilyjä vahvimmasta. Issakan Valo iski miltei kierros jäljellä kolmannelle I.P. Vaparin selkään ja jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. Suosikki Rallin Muisto jäi pussiin sisäradalle ja lopulta laukkasi porukan keskellä.

Issakan Valon voittoaika oli 27,2ake, ja startti sille kauden toinen. Ykkönen ei kuitenkaan tullut aivan yksinkertaisesti, sillä hevosen voilokki lepatti ja se piti kiinnittää juuri ennen kokoontumista.

”Tämä kävi kuumana sen takia, joten koitettiin vain lähteä ravia. Sitten onnistui ihan mahtavasti, kun pahin vastustaja Rallin Muisto jäi sisälle ja meidän sisäpuolelle”, ohjastaja Olli Koivunen kuvaili voittajahaastattelussa.

Hän myös kiitteli oriin silminnähden kovaa kapasiteettia.

”Tällä on tosi iso moottori, se on vahva ja jaksaa mennä. Kunhan rauhoittuisi vaan, sillä ottaa matkalla välillä turhia askelia. Jaksoa on ihan käsittämättömästi.”

Toto5:n avauskohteessa Hannu-Pekka Korpi toi Imperatorin ensimmäiseen Suomen starttiin. Puolen vuoden tauko ei tuntunut 4-vuotista oritta juuri haittaavan. Se oli loppukaarteessa vielä kaukana, mutta harppoi maalisuoralla selvään voittoon ajalla 17,3ake.

”Hevonen on asiallisella mallilla, ja luulen, että se tulee ikäluokkalähtöihin tänä vuonna. Miksei voisi pärjätäkin, jos pysyy terveenä ja kaikki on hyvin. Derby on tähtäimessä, mutta sitä ennen Uudenmaan Upein olisi tälle mukava kisa”, Korpi kertoi.

Lue raveista lisää ensi keskiviikon (30.3.) Hevosurheilusta.

