Miltä paalulta voittajat tasoitusajoissa tulevat? – pitkiä takamatkoja pelätään suotta

Aloitetaan perkaaminen isommista kokonaisuuksista. Kaikkiaan Suomessa ajettiin kyseisellä aikavälillä 9133 tasoitusajoa. Voittaja tuli perusmatkalta peräti 3875 kertaa eli reilut 42 prosenttia kaikista tasoitusajoista. Se on selvästi suurin määrä, sillä toiseksi eniten lähtöjä, 3085 kertaa, voitettiin 20 metrin takamatkalta. Kaikkiaan siis noin 76 prosenttia lähdöistä voitettiin joko perusmatkalta tai 20 metrin pakilta..40 metrin takamatkalta kisa voitettiin 1256 kertaa, ja 60 metrin takamatkalta voittaja tuli enää 409 kertaa..On muistutettava, että aina tasoitusajoissa ei pidemmille takamatkoille ilmoiteta hevosia tai niitä ei ole sarjamäärityksessä lainkaan. Jo sen takia voittoja kerätään eniten perusmatkalta ja lyhyeltä takamatkalta..Tilaston mielenkiintoisinta antia on kuitenkin se, miltä paalulta hevoset ”ylisuorittivat” otannassa, kun jokaiselle hevoselle lasketaan sama todennäköisyys voitolle. Esimerkiksi 16 hevosen lähdössä jokaisen hevosen voiton todennäköisyys on näin laskien 6,25 prosenttia..Toisin sanoen, jos 20 metrin paalulla on kolme kertaa enemmän hevosia kuin 40 metrin pakilla, pitäisi 20 metrin paalulta voittojakin tulla kolme kertaa enemmän. Esimerkiksi lämminveristen 2100 metrin tasoitusajoissa reilut 43 prosenttia hevosista starttasi 20 metrin takamatkalta, mutta ne voittivat vain 36,52 prosenttia lähdöistä. Näin ne alisuorittivat laskennallisesti..Ilmiö toistuu kaikissa lämminveristen 2100–2160 metrin tasoitusajoissa. 20 metrin pakilta startanneet lämminveriset voittavat kyseisillä matkoilla sen pituudesta riippuen 12–26 prosenttia vähemmän lähtöjä kuin niiden olisi laskennallisesti pitänyt. Kaikkiaan se tekee 244 lähtöä vähemmän. Perusmatkalta voitettiin puolestaan 176 lähtöä ja vajaat viisi prosenttia enemmän kuin olisi pitänyt..Edellä mainituilla matkoilla 20 metrin etumatkalta voitettiin peräti 54–103 prosenttia enemmän lähtöjä kuin pitäisi. 40 ja 60 metrin takamatkoilta voitettiin suunnilleen yhtä paljon kuin laskennallisesti voi olettaa..Lämminveristen pitkillä matkoilla tilanne kääntyy. 60 metrin takamatkalta voitettiin selvästi enemmän lähtöjä kuin osallistujamäärään suhteutettuna pitäisi. Esimerkiksi 3100 metrin tasoitusajoja ajettiin 90 kappaletta, ja 60 metrin takamatkalta voitettiin peräti 92 prosenttia enemmän lähtöjä kuin pitäisi. On toki syytä mainita, että otos on melko pieni, sillä 60 metrin takamatkalta voitettiin vain viisi 3100 metrin tasoitusajoa, mutta kun osallistujia oli niin vähän, nousee prosenttiosuus korkeaksi. Kaikissa 3100–3140 metrin kisoissa suhteessa osallistujamäärään eniten voittoja ottivat 60 metrin takamatkalta startanneet..Perusmatkalta vain 3120 metrin matkalla voitettiin useammin kuin pitäisi. 20 metrin takamatkalta kerättiin enemmän voittoja osallistujamäärään suhteutettuna vain 3140 metrin matkalla..Kylmäveristen 2100–2160 metrin kisoissa 20 metrin takamatka on tilastollisesti myrkkyä. Tältä paalulta voitetaan selvästi harvemmin kuin pitäisi, vain 86 prosenttia siitä mitä laskennallisesti tulisi..20 metrin etumatkalta starttaavat voittavat kyseisillä matkoilla 59 prosenttia useammin kuin pitäisi. Myös 60 metrin takamatkalta voitetaan enemmän lähtöjä kuin pitäisi, mutta näiden ylisuorittamisprosentti, 15, on selvästi pienempi kuin 20 metrin etumatkan saavilla..Myös suomenhevosten pitkillä matkoilla 20 metrin takamatka on hankala. 3100–3160 metrin kisoissa 20 metrin pakilta startanneet ottivat seitsemän prosenttia vähemmän voittoja kuin pitäisi. Pidemmiltä takamatkoilta puolestaan voitettiin selvästi enemmän kuin pitäisi, huippuna 60 metrin pakilta startanneet, jotka voittivat 72 prosenttia enemmän lähtöjä kuin pitäisi..Rodusta riippumatta myös keskipitkällä eli 2600–2640 metrin matkalla voittoja otettiin suhteessa osallistujamäärään eniten 40 ja 60 metrin pakilta..Yhteenvetona voidaan todeta, että yleisesti ottaen 20 metrin takamatka on tilastollisesti hankalin paalu. Sen sijaan pidempiä takamatkoja ei tarvitse pelätä, ja etumatkan mahdollistava sarjamääritys kannattaa hyödyntää..Lopuksi muistutetaan, että tilastoissa ei ole huomioitu hevosten tasoeroa, joka lopulta on suurin tekijä voiton todennäköisyyttä arvioitaessa..Tästä on kyseTasoitusajoja ajetaan Suomessa vuosittain nelinumeroinen määrä.On sekä urheilijoiden että pelaajien etu, että sarjamääritys on mahdollisimman oikeudenmukainen.Jutussa keskityttiin keski- ja pitkän matkan voltteihin, koska lyhyiden volttien otoskoko on näitä pienempi.