Planbee nappasi kauden avausvoittonsa – suursuosikin kuskilta painava puheenvuoro

Derby-kenraaliin saatiin reipas avauslenkki, kun sekä Esa Holopainen Mr Stahlin rattailla että Ari Moilanen Salam Aleikumin kanssa olisi halunnut ajaa keulasta. Ensin mainittu kaksikko ei luopunut saavuttamastaan paikasta.

Mr Stahl tuli keulasta hyvin maaliin asti, muttei mahtanut mitään, kun Planbee pääsi sujuttelemaan sisäradalta lähes yhtä maukkaasti kuin viime syksyn Kriterium-voitossaan. Jukka-Pekka Hukkasen treenaama Planbee kiri maalisuoraa terävästi, ja sen ykköstila irtosi helposti ajalla 13,6akp.

”Planbee ravasi tosi pontevasti koko matkan. Suoran alussa tuntui, että tosi kovaa saa kaverillakin tulla maaliin, jos meinaan pystyä tämän kiriin vastaamaan”, Santtu Raitala kertoi.

Kuski käärmeissään

Ravien kahdeksas lähtö pääsi matkaan merkittävästi oletettua myöhemmin, kun ensin lähdössä tuli kaksi uusintaa, ja sitten Hopefully Quickin päävehkeissä oli korjaamista, joka suoritettiin varikkoalueella.

Olli Koivusen ohjastama Stardust Comery sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja kierroksen pelipankki kontrolloi kisaa varmoin ottein perille asti. Koivunen ei silti rattailla ilosta pomppinut lähdön jälkeen.

”Stardust Comery on kehittynyt onneksi. Puoli vuotta sitten, kun tämä olisi tapahtunut, olisi hevonen heittäytynyt aivan toimimattomaksi”, Olli Koivunen aloitti voittajahaastattelussa.

”Ajoin hevosella varmaan kymmenen kilometriä esittelyn jälkeen. Kyllä mielestäni tällainen, että yhtäkkiä tulee kymmenen minuutin viivästyminen, on naurettavaa. Ammattiurheilussa, että tällaista päästetään tapahtumaan, en voi käsittää pätkääkään. Jonkinlainen ratkaisu raviurheilun sääntöihin on tehtävä, ettei tällaista pääse tapahtumaan”, Koivunen vaati.

Kahden voiton treenareita

Tero Pohjolaisen treenattavilla oli Vermossa loistoilta, sillä kumpikin tallin väreissä kilpaillut 3-vuotias voitti lähtönsä. Kolmevuotiaille rajatussa lähdössä Esa Holopaisen ohjastama Matteo De Veluwe jyräsi parhaaksi toiselta ilman selkää. Sands Gansterin täysosuma tuli puolestaan Santtu Raitalan kuskaamana kirimällä

Myös Susanna Purojärven valmennettavat ottivat pääradallamme tuplan, kun mikkeliläisen kilpailijan treenaamat Hipassi ja Vennelmon Välkky ylsivät lähdöissään parhaiksi. Neljä voittoa illan aikana napannut Santtu Raitala ajoi kumpaakin voittajaa.

Uransa viidestä ensimmäisestä startistaan neljä voittanut Strong Caviar meni välissä pitkään vaisummin, mutta keskiviikkona tärähti oikein kunnolla, kun Pekka Korven ajokki voitti kovavauhtisen kisan johtavan rinnalta.

Nelivuotiaan voitto yllätti Korvenkin, ja voittotulos oli hurjasti 13,9/2120 metriä. Mainittakoon, että Jolly Royn nimissä oleva 4-vuotiaiden SE-aika on 13,4.

”Strong Caviarilla kykyjä on, mutta se on ollut nahkea – yritystä on puuttunut”, Pekka Korpi aloitti. ”Tänään hevonen oli pirteä ja tuntui jo lämmityksessä käteen hyvälle.”

