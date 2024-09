PM-listat valmistuivat – V.G. Voitolle loistoasemat

Raviviikon kohokohta koittaa lauantai-iltana, kun kylmäverihevosten Pohjoismaiden mestaruus kisataan Turun Metsämäessä 30 000 euron ensipalkinnolla. Startti tapahtuu kello 19.50.

Suomenhevosista onnekkain oli jo etukäteen kisan suosikiksi tituleerattu ravikuningas V.G. Voitto, kun Seppo Suurosen suojatti pääsee kiihdyttämään matkaan nelosradalta. Evartti arvottiin eturivin uloimmalle kaistalle.

Kisan viimevuotinen voittaja Grislefaksen G.L. kiihdyttää matkaan numerolla viisi Hannu Torvisen ohjastamana. Stumne Fyrillä onni ei arvonnassa puoltanut tämän saatua takarivistä rata 11.

Lauantaina ajettavista 11 lähdöstä viisi on osallistujamäärältään täysiä. Suurin hevospula kohtasi 10 000 euron ensipalkinnolla juostavaa 5-vuotiaiden lämminveristen L. Fabritius Memorialia, johon oli ilmoittautumisajan päättyessä ilmoitettuna vain neljä osallistujaa. Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves sai valmentajia läpi soittamalla lähtöön mukaan vielä kaksi hevosta.

"Iso palkinto ja hyvät osallistujat pohjalla: Ava Di Alessia, Callela Nelson, Crepe Match ja Corazon Combo karkoitti muita osallistuja lähtemästä mukaan. Tämä on esimerkkitapaus, jolloin avoin ilmoittautuminen ei ole hyvä asia", Ingves toteaa.

"Onneksi lähtö saatiin kasaan, sillä neljällä hevosella sitä ei olisi ajettu."

Kylmäveristen L. Fabritius Memorialiin ilmoitettiin kahdeksan hevosta. Lähtö on rajattu 5-6-vuotiaille kylmäverisille ja se ajetaan 2660 metrin tasoitusajona, jossa tammat saavat hyvitystä.

"Sen vajaaksi jääminen oli tiedossa, mutta olen tyytyväinen millainen lähtö siitä on tulossa. Kaikilla paaluilla on hevosia, ja tämä on erikoiskilpailu. Kiva toki olisi, jos lähtö olisi täysi, mutta se ei ole tässä tapauksessa itseisarvo", Ingves ajattelee.

Turun kaksipäiväinen raviviikonloppu käynnistyy perjantaina ajettavilla Toto65-raveilla. Illan aikana ajetaan Kasvattajakruunun alkuerät 3- ja 4-vuotiaille lämminverisille.

Tästä linkistä pääset tarkastelemaan Turun 5.10. lauantairavien lähtölistoja.