Pohjanmaan jyrä kiersi kaikki - "Tehnyt joka paikasta hyviä juoksuja"

Suomen Cupin karsinnassa parhaasta ei jäänyt epäselvyyttä, vaikka tolpalla oltiinkin rinta rinnan. Yksin 60 metrin pakilta kääntänyt Joriini esitteli voimaansa ja kiersi koko porukan. Neljä poissaoloa toki hieman pienensi urakkaa, mutta ori vyöryi lopputaistoon vahvana ja kurotti kolmannelta karsintavoittoon ohi Hipsun Pojun ja Wellekin. Aika 24,9 oli mainio kevätsään tuomiin hankaliin olosuhteisiin nähden.

Hannu Hietanen oli tuttuun tyyliinsä maltillisen tyytyväinen.

”Kuudestakympistä on aina vaikea ajaa ja oli yksin kaikki kierrettävänä. Välillä näytti pahalta, kun sisällä oli vain pari hevosta ja muut toisella, mutta päästiin silti etenemään. Joriini tuli maaliin aivan asiallisesti, pallot jäivät vielä korviin”, hän kuvaili voittajahaastattelussa.

Monesta paikasta hyviä juoksuja tehnyt ori starttaa muutaman kerran ennen huhtikuista Suomen Cup-finaalia.

”Joriinilla on paljon ajettu ilman kenkiä, sillä on hyvät kaviot. Vauhdit kovenevat, kun kengät saadaan pois.”

Toto5:n päätöskohde oli dramaattinen, kun tauon jälkeen toista kertaa startannut Tito C.A. ampaisi keulassa avauspuolikkaan 12,0 ja Thai Profit yllättäen sortui laukalle jääden merkittävästi kärjestä. Tito C.A. sai johtaa rauhassa, mutta veti viimeisen kierroksen kuitenkin 14-tahtiin ja otti toisen voiton putkeen. Thai Profit syöksyi lopussa ulkoratoja kolmanneksi.

Tito C.A. on ottanut askeleita oikeaan suuntaan ja sen kanssa on tarkoitus startata tänä vuonna isommissa kilpailuissa.

”Olisi voitu ajaa tosi paljon kovempaakin. Tällä on hieno rytminvaihtokyky eikä ole juoksuriippuvainen. Siinä on sellaisia ominaisuuksia, että pärjää missä vaan, tämä on varteenotettava hevonen tosi kovissakin kisoissa”, Jukka Torvinen kiitteli ajokkiaan.

