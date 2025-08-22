Kohti Derbyä: Return Of Wurst on poikkeuksellinen finalisti 

Derby-finaalin kummajainen on karsinnassa kauden avausvoittonsa ottanut Return Of Wurst. Usein ikäluokkakisan finaalissa on esiintynyt tunnettujen ammattivalmentajien kovasukuisia varsoja. Tenho Rothia ja Return Of Wurstia on vaikea laittaa näihin lokeroihin, ainakaan vielä.Roth oli viime keskiviikkona toista kertaa lämminveristen Derby-karsinnoissa. Ensimmäinen kerta oli vuonna 1997 The Hot Spotin kanssa. Silloin menestystä ei tullut, mutta tänä vuonna Rothin valmennettava lopetteli kymppiä maltillisen matkavauhdin jälkeen ja voitti ilman, että joutui lyömään kaiken peliin.Return Of Wurst on hevosen yrityksensä Wurst Racing Oy:n kautta omistavan Jari Toivosen kotikasvatti, ja siksi harvinainen Derby-finalisti. Sekä isä Spider Blessed että emä Game Over Wurst ovat Rothin entisiä valmennettavia.”Oriin puolelta on varmaan periytynyt luonne. Return Of Wurst on tosi kiva ja lunki, mutta kuitenkin omanlaisensa hevonen. Isokokoisen emän puolelta tämä on varmaan perinyt korkeutta, sillä Spider Blessed oli pieni ori. Tähän hevoseen on tullut paljon hyvää.”.Finaaliin Return Of Wurst lähtee kuten karsinnassakin Jukka Torvisen ohjastamana. Myös balanssi pysyy samana: takakengät on jätettävä jalkaan matalapohjaisten takakavioiden vuoksi, mutta etukengät riisutaan.”Jukan kanssa puhuimme, että kokeillaan toisenlaisia jenkkikärryjä. Hän lupasi hommata parhaaksi katsomansa kärryt.”Kolmantena lähtöradan valitsemaan päässyt Roth nappasi suojatilleen kolmosradan. Karsinnassa toista kertaa urallaan keulassa juossut ori tuskin pääsee piikkipaikalle finaalissa.”Luulen, että kaiken mennessä nappiin ja hevosen vireen säilyessä tällaisen, se venyy ja voi olla neljän porukassa. Isommasta tietenkin haaveillaan.”