Poikkeus pyrkii jatkamaan Lappeessa voittokulkuaan myös takarivistä – "Lähtöpaikka on miinusta"

Ville Korjuksen valmentama 5-vuotias Poikkeus havittelee jo uransa seitsemättä ykkössijaa maanantaina Lappeenrannan Euronelkku-raveissa. Startteja sillä on takana vasta kymmenen.Päivän pääpelin kolmannessa kohteessa starttaava Poikkeus ampaisee 2100 metrin matkalla ajettavassa kylmäveristen nousijadivisioonakarsinnassa matkaan radalta yhdeksän.”Ihan hyvillä ajatuksilla olen illan startin suhteen. Isompia ongelmia ei ole, mutta tietysti takarivin lähtöpaikka on miinusta. Eturivistä olisi ollut huomattavasti mukavampaa startata”, Korjus kertoo.Edellisen kerran Poikkeus kilpaili lokakuun puolivälissä Lappeessa, jolloin tuloksena oli tyylipuhdas voitto. Korjus kertookin voitokkaan menijän kohdalla olevan luonnollisesti tyytyväinen uran alkutaipaleeseen, mutta kapasiteettia hevosella on hänen mielestään vielä paljon nähtyä enemmän.”Se ei kuitenkaan ole sitä parasta osaamistaan vielä oikein näyttänyt. Vähän hevonen on edelleen sellainen, ettei se kunnolla hiffaa mitä radalla kuuluu tehdä”, hän kokee.Lappeen startin jälkeen 5-vuotiaan Poikkeuksen kohdalla katsotaan kauden jatkumista täysin keliolosuhteiden mukaan.”Kuvittelen sen pärjäävän sarjoissaan kesälläkin. Tietysti jos asiat menevät hyvin Lappeessa, voisi koittaa pärjäämistä myös sitten Vermon finaaleissa kelien pysyessä hyvänä. Tallikaveri Pyrkimyksen kanssa olen ennemmin suunnitellut talvella kilpailemista”, Korjus sanoo.Poikkeus jatkaa maanantaina Lappeenrannassa kilpailemisesta samoilla varusteilla ja balanssilla kuin aiemmin.