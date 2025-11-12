Poisjääntiaalto iski Kuopion keskiviikkoraveihin – "Syksyllä tietysti pöpöt liikkuvat”

Keskiviikkona Suomen ravien päänäyttämönä toimii Kuopion Sorsasalo. Ravien kärkilähtöinä toimivat 3-vuotiaiden suomenhevosten Varsakunkku-finaali, 3-4-vuotiaiden lämminveristen Ponsse Cup -karsinta sekä neljä divisioonakarsintaa.Lähtölistoja tutkailtaessa poisjääneiden hevosten määrä kilpailuista on kuitenkin silmiinpistävän suuri. Keskiviikkona puolenpäivän aikaan poisjääneitä hevosia totolähdöistä on jo 17. Lisäksi koe- ja ponilähtöön on kirjattu yhdet poisjäännit.”Aamulla toimistolla ihmettelimme myös asiaa. Vasta oli ravit, kun poisjääntejä ei ollut ainuttakaan. Suurin osa poisjäänneistä tuntui olevan hevosen sairastumisesta johtuvia. Syksyllä tietysti pöpöt liikkuvat”, Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen puntaroi.Poisjääntiaallot eivät tietystikään ole ravien järjestäjille syksyaikaan vieraita. Tiistaina Turussa totolähtöihin oli ilmoitettuna 94 hevosta, joista 10 joutui jättämään lähtönsä väliin.”Harmi tietysti, että poisjääntejä tulee. Meillä on tänään Kuopiossa oikein hyvät ravit”, Huttunen sanoo.Ilmatieteen laitos ennustaa illaksi Kuopioon 6-7 asteen lämpötilaa. Sadekuuroja Savossa on jo päivällä.”Rata on sulanut pakkasista ja kavioura tulee olemaan hyvin samanlainen kuin viime raveissa. Vettä täällä nyt satelee, joten rata tulee olemaan märkä. Juuri työntelin vesiä pois radan pinnasta. Kesäkengillä pärjää”, traktorin ratista tavoitettu Kuopion ratamestari Mikko Lilleberg kertoo..Unelmien varsa – tappiottomalla Unelmavävyllä tänään edessä uran isoin tehtävä