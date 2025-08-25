Keskisuomalainen: Poliisi tutkii Killerin kassavajetta törkeänä kavalluksena

Keski-Suomen Ravirata Oy ilmoitti kesäkuussa vuoden 2024 tilinpäätöksessään, että se joutuu kirjaamaan tilinpäätökseen kassavajetta ”joitain kymmeniä tuhansia euroja”. Tuolloin radan hallituksen puheenjohtaja Tiina Eskonen kertoi, että epäselvyyksien selvittämiseksi asia on siirretty viranomaisten käsittelyyn.Keskisuomalainen uutisoi keskiviikkona Sisä-Suomen poliisin tutkivan kassavajetta törkeänä kavalluksena. Asian tutkinta poliisissa on kesken, eikä tutkinnan mahdollista valmistumisaikaa pystytä ennustamaan. Poliisi selvittää mahdollisia epäiltyjä, eikä kommentoi, kuinka monta heitä tutkinnan tässä vaiheessa on.Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.Investoinnit ja kassavaje rasittivat Killerin tulosta, viranomaiset selvittävät vajetta