Poliisi vaitonainen Killerin epäillystä kavalluksesta

Keski-Suomen Ravirata Oy julkisti viime vuoden kesäkuussa vuoden 2024 tilinpäätöksensä. Sen yhteydessä kerrottiin, että yhtiö joutuu kirjaamaan tilinpäätökseen kassavajetta ”joitain kymmeniä tuhansia euroja”. Myöhemmin ainakin Yle on uutisoinut, että käteiskassasta kadonnut summa on 50 000 euroa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kavalluksena.”Asia on tutkinnassa. Asianosaisia tullaan kuulemaan ja osaa on kuultukin”, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Heidi Miettinen kertoo.Tämän enempää hän ei vielä tässä vaiheessa pysty avaamaan tutkinnan edistymistä.Keski-Suomen Ravirata Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Ahti Ruoppila aloitti pestissään viime heinäkuussa eikä osaa ottaa kantaa tapahtumiin, jotka sijoittuvat aikaan ennen hänen astumistansa yhtiön palvelukseen. Ruoppila kuitenkin paljastaa, että tapahtumat johtivat muutoksiin toimintatavoissa.”Olemme tiukentaneet systeemejämme sen suhteen, miten rahoja käsitellään: kuinka tiheästi niitä viedään pankkiin ja niin poispäin.”Ajat ovat raviradoilla muutenkin kovat. Usean radan toimintatuet pienenivät tälle vuodelle.”Kyllä ne tarpeen tulisi”, Ruoppila huokaa viitaten kassasta kadonneisiin rahoihin. ”Meilläkin toimintatuki pieneni reilulla 50 000 eurolla. On siinä juoksemista, että se saadaan kasaan.”