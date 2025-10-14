Polly Tooma Teivon Toto5-kierroksen pankkina – "Parhaassa kunnossa, mitä minulla ollessaan on ollut"

Tiistain Toto5-kierros ajetaan Teivossa. Kierroksen pankki löytyy pääpelin kolmannesta kohteesta, kun Jouni Kivelän valmentama Polly Tooma hakee lämminveristen 2100 metrin ryhmäajossa kauden ensimmäistä totoravivoittoa. Viimeksi Vermossa hevonen juoksi 4. sisällä, mistä nousi loppusuoralla ulkoratoja pitkin neljänneksi.”Kaiken pitäisi olla mallillaan, joten hyvillä odotuksilla lähdemme Teivoon. Olin Vermon starttiin tyytyväinen. Kiritiloja avautui kuitenkin vasta loppusuoran alussa”, Kivelä summaa.Polly Tooma on kilpaillut Kivelän tallista kaudesta 2024 alkaen. Hevonen on ottanut Suomessa 18 ajettuun starttiin kolme kolmossijaa ja yhden paikallisravivoiton, mutta totoraveissa ykkössijat ovat toistaiseksi kiertäneet.”Nyt se vaikuttaisi olevan parhaassa kunnossa, mitä minulla ollessaan on ollut”, Kivelä kehaisee.Viimekertaiseen tapaan Ari Moilasen kyytiinsä saava Polly Tooma avaa Teivossa matkaan radalta kolme. Valmentaja kertoo hevosen jatkavan kilpailemista samoilla varusteilla ja balanssilla kuin viimeksi.”Ruotsissa ajettujen starttien perusteella hevonen oli auton takaa joskus ihan nopea, mutta ei se Suomessa ole lähtenyt erityisen nopeasti. Toivottavasti tuosta pääsisi vaikka 2. ulos. Selkäjuoksua toivon mieluummin kuin reissua johtavan rinnalla”, Kivelä sanoo.