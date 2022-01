Nuorisogaalakohuun ratkaisu – ”Tämä oli tietysti meiltä virhe”

Päätös Nuorisogaalan kategorioiden vähentämisestä on tehty jo kesällä 2020. Hippos mainitsi maanantain tiedotteessa, että toive kategorioiden vähentämisestä on tullut kentältä.

”Meillä ei ole tietoa mikä on tämä kenttä”, Suomen Poniraviyhdistys ry:n puheenjohtaja Anna-Mari Mattila kommentoi. ”Olemme olleet siinä uskossa, että teemme Hippoksen kanssa harkittua yhteistyötä, mutta saimme lukea tästä sosiaalisesta mediasta. Meidän kanssamme ei ole keskusteltu, harrastajat ja sidosryhmät eivät ole tienneet muutoksesta. Klassinen esimerkki siitä, miten ei kuulu toimia”, Mattila jatkaa.

”Olemme myös ihmeissämme perusteluista: Kategorioita piti vähentää, mutta on tehty kuitenkin myös uusi ja vielä sellainen, joka nyt jo palkitaan Poniraviyhdistyksen toimesta. Erityisen ihmeissämme olemme, että kolmevuotiaiden palkitseminen jätetään perusteluiden mukaan pois hevosen hyvinvointiin vedoten. Miksi siinä tapauksessa kolmevuotiaat saavat sitten kilpailla? Poniraviurheilu ei ole muutenkaan verrannollinen suoraan hevosurheiluun, kyse on kannustamisesta eikä ammattiurheilusta. Ei palkitsemismalli voi olla sama, ei se ole sitä muussakaan junioriurheilussa”, Mattila muistuttaa.

Tiistaina tuli tieto, että Hippos on pyörtänyt päätöksen ja maaliskuun gaalassa on käytössä totutut palkintokategoriat.

”Meidän selkeän tiedotuksellisen virheemme takia maaliskuun gaala palautetaan entiseen malliin ja jatkosta sovitaan erikseen”, Hippoksen viestintäpäällikkö Saara Iivari kommentoi.

”Koemme, että meidän olisi pitänyt pystyä kertomaan muutoksista aikaisemmin. Meistä tuntuu, että tässä vaiheessa on reilua kaikille, että tämä gaala mennään vielä vanhalla kategoriajaolla.”

Iivari on työskennellyt Hippoksesta vasta muutaman kuukauden, joten hän ei ole ollut talossa, kun alkuperäinen päätös on tehty.

”Olen tätä eilisestä asti selvittänyt, ja päätös kategorioista on tehty nuorisovaliokunnassa kesällä 2020. Jostain syystä viesti kategoriamuutoksista ei ole koskaan tavoittanut meidän viestintäämme, eikä sitä näin ollen ole kerrottu ulos. Tämä on tietysti meiltä virhe”, Iivari pahoittelee.

”On ihan selvä, ettei tällaista viivästystä asian tiedottamisessa olisi saanut meidän puoleltamme tulla. Olemme siitä tosi pahoillamme.”

Tulevien gaalojen kategorioista ei ole vielä tehty päätöstä.

”Tässä vaiheessa kannattaa ottaa aikalisä tämän uudistuksen kanssa. Me haluamme ehdottomasti keskustella sekä nuorisovaliokunnan että Poniraviyhdistyksen kanssa asiasta.”

Iivari kertoo, että alun perin päätöksen kategorioiden vähentämisestä on tehnyt nuorisovaliokunta, mutta toive muutoksesta on tullut nuorilta itseltään.

”Tähän johtanut palaute on ymmärtääkseni tullut nimenomaan gaalaan osallistuneilta nuorilta vuoden 2019 gaalassa. Heillä on siihen hyvät perusteet. Siinä mielessä ensi vuotta pitää katsoa ihan uudella tavalla."

Poniraviyhdistyksen kannanotossa kritisoitiin myös gaalan järjestämistä Torniossa. Tätä Iivari pitää harmillisena sivukritiikkinä.

”Osittain keskustelu on ollut aika rajua. Esimerkiksi gaalan järjestäjä, Tornio, sai nyt kohtuuttomasti ryöpytystä niskaansa. Täytyy muistaa, että gaalan järjestämispaikka on ollut yleisessä haussa, eli ihan kuka tahansa on sitä saanut halkea. Silloin kukaan ei sitä halunnut järjestää, ja sitten erikseen Tornio nosti kättä pystyyn, että me mielellämme sen järjestämme”, Iivari sanoo.

”Mielestäni on tärkeää ajatella, että nuorisotoiminta kuuluu koko Suomeen, eikä ole vain Etelä-Suomen asia.”

Iivari muistuttaa, että kun puhutaan nuorisotoiminnasta, puhutaan muustakin kuin kilpaurheilusta.

”Poniraviurheilu on eittämättä kilpaurheilua, mutta se on myös harrastustoimintaa. Nyt on kritisoitu myös Vuoden ystävä -palkintoa, jonka tarkoituksena on palkita alan esikuva, henkilö, joka omalla esimerkillään näyttää mallia siitä, miten reilun pelin hengessä toimitaan. On tärkeää, että palkitsemme myös muista kuin puhtaasti kilpailullisista suorituksista, kun puhumme nuorisotoiminnasta.”

Iivarin mielestä gaalakategorioiden supistamisesta herännyt keskustelu osoittaa hienolla tavalla sen intohimon, jolla poniravitoimintaan ja nuorisotoimintaan suhtaudutaan.

”Haluaisin silti, että myös kaikki aikuiset miettisivät sitä, minkälaista esimerkkiä näytämme nuorille sillä keskustelulla, mitä tällä hetkellä käydään”, Iivari sanoo.

”En halua, että tällainen aika raju kommentointityyli jää elämään, kun puhumme nuorisourheilusta.”