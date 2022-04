Poniraviyhdistys järjestää uuden hevoshuutokaupan St Michelissä

”Tavoitteena on tarjota myyntiin laadukkaita hevosia valmiista kilpahevosista siitostammoihin ja varsoihin sekä ensimmäistä kertaa myös raviponeja”, Suomen Poniraviyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Iina Rastas kertoo.

”Mikkelin seudulla on paljon kesämökkiläisiä ja poniraveissakin siellä on ollut parhaimmillaan lähes tuhatpäinen yleisö, joten odotamme paria tuhatta ihmistä paikalle. Huutokaupan lisäksi tarjolla on laajemmalle yleisölle sopivaa, hevosaiheista oheisohjelmaa.”

Tavoitteena on parikymmenen myyntihevosen lukumäärä ja tuhatpäinen yleisö tapahtumaan, joka on yleisölle ilmainen. Suomen Poniraviyhdistys sai huutokaupan järjestettäväkseen tarjouskilpailussa, jolla Mikkeli Events haki järjestäjää uudelle tapahtumalle tuomaan lisää pöhinää St Michel raviviikonloppuun, jolla on entuudestaan vahva imago ja brändi. Huutokauppatapahtuma on saanut rahoituksen Mikkeli Events -hankkeesta. Mikkeli Events -hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen rahoituksen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto.

”Tapahtuman tavoite on houkutella lajin pariin uusia ihmisiä, tehdä hevosenomistajuutta tutuksi sekä tarjota tulevaisuuden toimijoille mahdollisuus olla mukana rakentamassa tapahtumaa ja lajin mielikuvaa”, kertoo Iina Rastas.

Huutokaupan meklarina toimii Lauri Hyvönen.

Suomen Poniraviyhdistys ry eli SPRY on perustettu vuonna 1994. Toiminnan tarkoituksena on raviponitoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen yhdessä Suomen Hippoksen kanssa. SPRY pyrkii valvomaan jäseniensä etuja poniraviurheilussa, toimimaan asiantuntijana poniraviurheiluun liittyvissä asioissa sekä rakentamaan opinpolkua tulevaisuuden raviurheilijoille.

Huutokauppatapahtuma järjestetään Mikkelin raviradalla perjantaina 15.7. klo 14.30 alkaen ja huudot alkavat klo 16.