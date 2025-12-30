Ponivirtuoosi teki hevoskaupat – ”Ei ollut kyllä tällaista suunnitelmissa”

Eerika Koskenvalta on yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä poniraviurheilijoista, mutta täysi-ikäisyyden myötä aika A-ponien parissa alkaa olla lopuillaan. Ohjastusura tulee kuitenkin jatkumaan ravihevosten parissa, ja seinäjokinen on myös uunituore hevosenomistaja. Hän kätteli kaupat 5-vuotiaasta Supervillainista.Kaikki uransa startit Pia Huusarin valmennuksesta kilpaillut ruuna siirtyi Koskenvallan omistukseen eilen maanantaina.”Olen etsiskellyt sopivaa hevosta ja mainitsin asiasta taannoin Killerin voittajahaastattelussa. Äitini Johanna jutteli sitten Pian (Huusari) kanssa, ja tehtiin tästä alustava varaus. Kimppaan lähti äidin lisäksi myös ystävämme Tero Laine”, Koskenvalta taustoittaa.”Katsoin hevosen startteja, ja erityisesti lähtönopeus sekä ravityyli tekivät vaikutuksen. Se selvitti muun muassa Kouvolan kurvit oikein hyvin, ja iso etupään liike herätti kiinnostuksen. Lisäksi ruunalla vaikuttaisi olevan enemmän kuin yksi spurtti, mikä on minusta paremman hevosen merkki.”Kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva Koskenvalta sai C-ajoluvan lokakuun lopulla, joten mielessä siintää ensimmäisen hevoslähdön ajaminen.”Alun perin ajattelin, että pidän ensi vuonna vähän lomaa ja keskityn täysillä tuleviin ylioppilaskirjoituksiin. Ei ollut kyllä tällaista suunnitelmissa, että hankkisin hevosen näin pikaisella aikataululla, mutta nyt tuli sen verran kiinnostava vastaan, että päätin tarttua tilaisuuteen. Luulen, että tällainen pikkutalli voisi olla avain onneen tämän hevosen kanssa.”Koskenvallan tämä kausi on ollut harvinaisen menestyksekäs, ja hän tulee voittamaan ponikuskiliigan viidettä kertaa peräkkäin. Samalla rikkoutuu vuonna 2022 tehty yhden kauden voittoennätys ohjastajana, sillä kasassa on tämän vuoden osalta peräti 62 ykkössijaa. Lisäksi hän nappaa myös ponien valmentajaliigan voiton.”En olisi ikinä uskonut, että vuoden 2022 jälkeen pystyisin vielä parantamaan. Tämä kausi on ollut kuitenkin ihan huikea, ja olen rikkonut omat henkilökohtaiset ennätykseni sekä ohjastus- että valmennuspuolella. Ei voi kuin hymyillä, ja onhan se älyttömän hienoa, että viimeinen vuosi poniraviurheilun parissa päättyy tällä tavalla.”Uran viimeiset ponistartit hän ajoi maanantaina Rovaniemen Mäntyvaarassa, ja menestyskulku shettisten parissa sinetöityi näyttävästi, kun Mäntylahen Mirakle toi ylivoimaisen ykkössijan.”Oli hienoa voittaa vielä kerran ponilla. Poniura sai arvoisensa päätöksen.”Kyseisen radan ajajaliigan osalta päädyttiin melko harvinaiseen tilanteeseen, sillä Koskenvalta ylsi ponilähdöt huomioiden peräti kolmannelle sijalle. Tämän kauden kahdeksasta startista seitsemän päättyi voitokkaasti, ja edelle jäivät kolme täysosumaa enemmän narutellut Ville Pohjola, sekä viime vuoden liigavoittaja Kari Alapekkala.”Pakko sanoa, että vähän nauratti, kun kuulin tästä asiasta. Aika jännä, että voi olla kamppailemassa jonkin radan ajajaliigan kärkipaikoista pelkkien ponistarttien avulla, sillä lähtöjäkin järjestetään huomattavasti vähemmän kuin hevospuolella”, Koskenvalta hymähtää..Jokimäen Sakke ja Eerika Koskenvalta janoavat voittamista – ”Vauhtia piisaa mahdottomasti”.Äänessä 200. voiton poneilla ottanut Eerika Koskenvalta – "Monta kertaa on pitänyt pakata tavarat ja lähteä".Voittamaton Wernexa keskittyy nuoreksi poniksi harvinaisen hyvin – "Ehdottomasti poikkeuksellinen yksilö"