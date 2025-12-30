Eerika Koskenvalta osti hevosen.
Eerika Koskenvalta ohjasti poniurallaan 249 täysosumaa.Arkistokuva: Anu Leppänen
Ponivirtuoosi teki hevoskaupat – ”Ei ollut kyllä tällaista suunnitelmissa”

Eerika Koskenvalta on hallinnut viime vuosina ponikuskiliigaa rautaisella otteella. Siirtyminen suurempien hevosvoimien pariin alkaa olla ajankohtaista.
pia huusari
Eerika Koskenvalta

