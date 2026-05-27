Porin ratamestari irtisanoutui – tällaisella ratkaisulla jatketaan ainakin elokuulle
Ratamestari oli jättänyt Kultaloimi-ravien alla eroanomuksen, joka oli hyväksytty. Nyt keskusteltiin siitä, miten rataa jatkossa hoidetaan.
”Meillä on kahdet seuraavat ravit vasta heinäkuussa ja niitä seuraavat elokuussa. Sinne asti päätettiin mennä niin, että (entinen ratamestari) Pasi Soimala tekee sen minkä pystyy ja loput tehdään talkoovoimin. Raveihin radan valmistelevat niitä edeltävällä viikolla Matti Juutila ja Joona Ulmas”, hallituksen puheenjohtaja Jukka Hurrila tiivistää kokouksen annin.
”Kiinteistönhuolto toteutetaan vähän samalla periaatteella. Meillä on hyvää talkooporukkaa ja lisäksi Y-tunnuksella toimivia tuntityöntekijöitä isompia töitä varten. Näin jatketaan ainakin syksyyn asti.”
Ratamestariasian lisäksi hallitus keskusteli taloudesta. Porin toimintatukea on leikattu viime vuosina rajusti, ja toimintaa on jouduttu sopeuttamaan sen mukaisesti. Esimerkiksi toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi tekee omasta aloitteestaan vain puolta työaikaa.
”Jos ihan sitäkään”, Hurrila kuittaa. ”Tommi hoitaa kaikki raveihin liittyvät asiat, mutta muitakin töitä toimitusjohtajalla tietysti on. Koitetaan löytää sellainen malli, että rahat riittävät.”
Ratamestarillekaan ei olisi välttämättä ollut täyttä työaikaa kesällä tarjolla.
”Mutta siitä irtisanoutuminen ei johtunut. Se oli täysin hänen oma päätöksensä, ja me kunnioitamme sitä.”