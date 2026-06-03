Rosteri Rock sulkee Porin kaviouran harjoituskäytöltä ensi viikonloppuna

Keväällä radalla järjestettiin muun muassa darts- ja kädenvääntötapahtumat. Ensi viikonloppuna 5.–7. kesäkuuta on vuorossa Rosteri Rock ja heinäkuussa koiranäyttely. Syksylle on buukattu seuraava kädenvääntötapahtuma, kahdet ratsastuskilpailut sekä pikkujoulutapahtumia ja ensi vuodelle Länsi-Suomen konepäivät.

”Satakunnan Viikko vastaa tapahtumien järjestelyistä. Me vuokraamme tilat ja vastaamme anniskelusta”, Porin Ravit Oy:n toimitusjohtaja Tommi Lähdekorpi kuvailee työnjakoa.

Rosteri Rock sulkee radan harjoituskäytöltä keskiviikkona klo 12 alkaen ja avautuu jälleen maanantaina, mutta tallialue on vapaassa käytössä ja harjoituslenkillä pääsee ajamaan. Esiintymislava on screenin vieressä keskikentällä, yleisöalue etusuoralla ja katsomon edessä ja VIP-tilat löytyvät ravintolakatsomosta.