Porissa jättiyllätysten ilta - sadan tonnin takuupotti laukesi

Toto5-peli käynnistyi Ainon Aarian hallitulla yllätysvoitolla. Harri Koivusen valmentama ja ohjastama tamma peri johtopaikan, kun sen edellä lähtöä vetänyt Piirtuli laukkasi ensimmäisellä takasuoralla. Tämän jälkeen yhden prosentin pelikannatuksen saanut Tapsan Tahdin tytär hallitsi kilpailun tapahtumia suvereeniin tyyliin.

”Taulu ei luvannut paljoa, mutta kyllä Ainon Aarian pärjäämistä on osattu odottaa”, Harri Koivunen kertoi voittajahaastattelussa. ”Se on vielä arka, eikä ole keskittynyt tekemiseensä. Tämä on toinen tallissani olevista suomenhevosista, ja se voi joskus nousta jopa lähelle tammaparhaimmistoa.”

Ainon Aarian omistaa Aino Nordström, vaikka omistajatiedoissa näkyy hänen tätinsä Annan nimi.

”Tamma siirrettiin hyvässä yhteisymmärryksessä Bella Varjoselta Koivusen Harrille tammikuun kilpailunsa jälkeen”, Anna Nordström kertoi. ”Se muuttui edukseen heti, kun sillä päästiin ajamaan porukassa, ja olin oikein iloinen tämän illan esityksestä.”

Karjalohjalla asuva 76-vuotias Nordström on kasvattanut hevosia jo 70-luvun alusta alkaen.

”Ainon Aaria on syntynyt samassa talossa kuin sen emäsuvun kaikki edustajat aina 25 polvea taaksepäin”, hän kertoo. ” Ensimmäinen emä on vuonna 1905 syntynyt Liisa, josta kaikki on lähtenyt liikkeelle.”

Eläinlääkärinä elämäntyönsä tehnyt Nordström on kasvattajana noin sadalle hevoselle ja hänet tunnetaan ehkä parhaiten Forbes-kasvattajanimen saaneista lämminverisistään. ”Yksi parhaimmista oli 90-luvulla kilpaillut Duran Forbes, joka voitti 35 kertaa ja voittosummakin nousi reilusti yli sataantuhanteen euroon. Kasvatteja syntyy edelleenkin ja teen myös hieman eläinlääkärin hommiakin tutuille vanhoille asiakkaille aina silloin tällöin. Aion jatkaa raviurheilun harrastamista vielä ysikymppisenäkin, jotta pää pysyisi yhtä selvänä kuin tähänkin asti.”

Suursuosikki El Cheapon odottamaton laukka päätöskurvin loppupuolella pohjusti sen, että Laura Markkulan valmentama Porla Futuran vei nimiinsä toisen Toto5-kohteen ja oli vieläkin suurempi yllättäjä kuin Ainon Aaria.

Takuupotin lunastaja sai jännittää tappiin saakka, ja hänen onnekseen päätöskohteen parhaaksi osoittautui Antti Teivaisen ohjastama pelisuosikki Zumuman, joka johti lähdöstä maaliin.

Lue raveista lisää keskiviikon Hevosurheilusta.

Toto5-voittajat, peliosuus ja rivin arvo

T5-1: 3 Ainon Aaria, 1,19 %, 26,94 €

T5-2: 4 Porla Futura, 0,45 %, 2 590,66 €

T5-3: 2 Ekosalama, 17,99 %, 19 429,98 €

T5-4: 2 Meet Me In Shade, 23,46 %, 38 859,96 €

T5-5: 2 Zumuman, 51,73 %, 100 000 €

Vaihto: 59 784,56 euroa