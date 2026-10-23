Pörnä-Pate vastaili Satakunta-ajon karsinnassa maaliin saakka rinnalta ohi yrittäneelle Kommellukselle.
Pörnä-Pate vastaili Satakunta-ajon karsinnassa maaliin saakka rinnalta ohi yrittäneelle Kommellukselle.Kuva: Nelli Saari
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Pörnä-Pate hakee suurvoittoa Satakunta-ajossa, Parvelan Retun kanssa katseet ensi kesässä

Nelivuotiaiden suomenhevosten Satakunta-ajossa takamatkalta isketään paaluhevosten kimppuun Pörnä-Paten ja Xavierin johdolla.
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Satakunta-ajo
Petri Laine
Parvelan Retu
Pörnä-Pate
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