Pörnä-Pate hakee suurvoittoa Satakunta-ajossa, Parvelan Retun kanssa katseet ensi kesässä

Karsintojen perusteella luvassa on herkullinen uusintaottelu Kriteriumista. Molemmat suosikeista hoitivat oman lähtönsä tyylikkäästi kovalla loppuvedolla..Petri Laine lähtee lauantaina 24 000 euron metsästykseen toiveikkain mielin. Hän on voittanut kisan vuonna 2019 Parvelan Retulla ja viime vuonna Siirin Toive oli paalulta paras..”Pörnä-Pate oli sunnuntain lenkillä normaali hyvä itsensä, joten kaiken pitäisi olla kunnossa. Mukana on monta kovaa hevosta. Pörnä-Pate lähti karsinnassa kakkosradalta tosi hyvin liikkeelle, ja uskon sen pääsevän vielä liukkaammin finaalissa matkaan. Täytyy vain toivoa, että juoksunkulku menee mukavasti. Pienempi paalu saattaa tuoda etulyöntiaseman, jos vain kaikki onnistuu. Tänä vuonna voittaja saattaa tulla pakilta”, Laine pohtii..Taktiset kuviot eivät mietitytä valmentajaa sen kummemmin, mutta kaikesta päätellen tarkoitus on yrittää pysytellä aja-komennosta alkaen Xavierin edellä..”Pörnä-Pate tulee hyvin selästä, mutta myös keulajuoksu sopii. Kolmevuotiaana sillä päästiin yrittämään keulasta, mutta silloin se hätiköi laukalle. Juoksupaikalla ei ole Pörnä-Patelle merkitystä. Satakunta-ajo on mielenkiintoinen kisa ja sitä se on tänäkin vuonna”, Laine päättää.Petri Laineen tallin ykkösnimi Parvelan Retu on kilpaillut edellisen kerran heinäkuussa 2024, mutta nyt orin pitäisi olla lähellä starttivirettä. Tämän vuoden puolella valmentaja ei kuitenkaan vielä hevosta tuo radoille."Parvelan Retu on ollut kaiken aikaa pienessä liikkeessä. Pidempien lenkkien lisäksi hevosella on ajettu pari hieman reippaampaa harjoitusta. Parvelan Retu tuntuu nyt hyvältä, mutta ei parane liikaa pullistella. Aikaisemmin on ollut murheita, ja senkin vuoksi katseet on ensi kesässä. Paljon riippuu talvesta, millaisella suunnitelmalla aloitetaan. On mahdollista, että koelähtö ajetaan jo talvella, jotta pitkän tauon jälkeen päästäisiin aloittamaan hyvissä ajoin", Laine kommentoi.