Pörnä-Pate on Petri Laineen uusin tähtihevonen.
Pörnä-Pate on Petri Laineen uusin tähtihevonen.Kuva: Johanna Pehkonen
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Pörnä-Pate ja Siirin Toive aloittavat mahdollisesti kautensa Teivon Kuninkuusraveissa – ”Käydään vielä ensi viikolla hiitillä”

Petri Laine kertoo myös tallinsa muiden tähtihevosten kuulumiset.
Julkaistu
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Petri Laine
Parvelan Retu
Siirin Valtsu
Siirin Toive
Pörnä-Pate
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