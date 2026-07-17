Pörnä-Pate ja Siirin Toive aloittavat mahdollisesti kautensa Teivon Kuninkuusraveissa – ”Käydään vielä ensi viikolla hiitillä”

Petri Laineen valmennettavat ovat viettäneet tällä kaudella kilpailemisen osalta hiljaiseloa, mutta kahden viikon päästä tilanne voi olla toinen. Teivon Kuninkuusraveissa ajettavat Pikkuprinssi ja Pikkukunkku ovat huomioituna Pörnä-Paten ja Siirin Toiveen kilpailukalenterissa.”Niillä käydään vielä ensi viikolla Teivon radalla hiitillä, mutta kaiken mennessä suunnitellusti on tarkoitus kilpailla kuninkuusraviviikonloppuna”, Laine kertoo.Kolmivuotiskaudella Varsakunkun voittaneen Pörnä-Paten ansiot ovat viiden ajetun startin jälkeen jo 27 500 euroa. Pikkupelimannia lukuun ottamatta sille ei vielä ole Laineen mukaan merkittäviä lähtöjä ollutkaan tarjolla.”Koitetaan nyt pikkuhiljaa päästä kilpailurytmiin. Tärkeimmät lähdöt ovat vasta syksyllä. Keväällä hevosella oli pieniä vastoinkäymisiä, mutta ne on voitettu”, Laine toteaa.Siirin Toive oli huhtikuussa jo ilmoitettu Teivoon, mutta ori jäi lähdöstä pois. Nelivuotiskaudella hevonen voitti Porin Satakunta-ajon.”Sillä on kesällä astutettu melkein 40 tammaa”, Laine ilmoittaa..Vuoden 2023 ravikuningas Parvelan Retu on pitänyt taukoa jo kahden vuoden ajan. Lähes 800 000 euroa ansainneella oriilla on keskitytty kesän ajan palvelemaan tammanomistajia.”100 tammaa näyttäisi tulevan täyteen. Kilpaa ei Retulla tänä vuonna ajeta. On sitä liikutettu, mutta keväästä asti vain kävellen. Siitoskauden jälkeen oria ruvetaan taas hölkkyyttämään”, Laine sanoo.Myöskään Siirin Valtsu ei kilpaile tällä kaudella. Taukoa 9-vuotias on pitänyt viime syksystä lähtien.”Sitä ei olla edes ajettu viimeiseen kolmeen viikkoon. On annettu vain olla, kun hevonen ei ole sellainen kuin pitäisi. Kevään ensimmäiseen hiittiin se oli Hannun (Torvinen) ajamana tosi hyvänoloinen, mutta yhtäkkiä sitten huonontaa”, Laine avaa.