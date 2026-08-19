Pörnä-Pate jätettiin lopulta pois Oulu Expressiin ilmoitettujen listalta – "Sanoin etten lähde kahta kertaa reilun viikon sisällä ajelemaan Ouluun"

Lämminveristen ja suomenhevosten Oulu Expresseihin ilmoittautumisaika päättyi keskiviikkona kello yhdeksän. Alun perin suomenhevosia ilmoitettiin 17 ja lämminverisiä 16.Suomenhevosista viisi (5) ilmoitettiin Lahdessa perjantaina 28.8. ajettavaan karsintaan. Sääntöjen mukaan karsintalähtöön pitää olla ilmoitettuna vähintään kahdeksan hevosta. Yksi Lahden karsintaan ilmoitetuista oli Petri Laineen tähtivarsa Pörnä-Pate, jonka Laine lopulta päätyi vetämään Oulu Expressistä kokonaan pois. Vaihtoehtona olisi ollut lähteä ensi tiistaina Ouluun karsimaan finaalipaikasta.”Oulusta kun soittivat, sanoin etten lähde nuorella hevosella kahta kertaa reilun viikon sisällä ajelemaan Ouluun. Ennemmin jätän koko kilpailun välistä. Startteja tulee kuitenkin useampi vielä syksyn aikana”, Petri Laine kertoo.Lopulta toinenkin Lahteen ilmoitettu osallistuja jättäytyi ilmoittautuneiden listalta pois, jolloin ilmoittautuneita jäi 15. Näin ollen karsintoihin tarvittava kahdeksan hevosen minimivaatimus ei toteutunut, joten kilpailu ajetaan suoraan finaalina lauantaina 5. syyskuuta.Pörnä-Paten seuraavana starttina toimii suoraan Kriteriumin karsinnat, jotka ravataan Teivossa tiistaina 15. syyskuuta. Urallaan 33 500 euroa ansainnut ori on kilpaillut nelivuotiskaudellaan vain kahdesti.”Rahasarjoihin ei tuolla rutiinilla lähdetä”, Laine toteaa..Viime vuonna Oulu Express -karsinnat nousivat suomenhevosille kasaan, mutta lämminverisillä kyseessä on toinen vuosi peräkkäin kun kilpailu ajetaan suoraan finaalina. Suomenhevosista viimeinen maksuerä toukokuun lopussa maksettiin 61:ta, lämminverisissä 76:ta hevosesta.Suomenhevosmiehenä tunnettu Laine pohtii kilpailua kotimaisen rodun osalta.”Nelivuotissyksynä startteja tulee turhan tiiviisti, jos kaikki isommat kilpailut pyrkii ajamaan. Ihmetyttää silti, että viimeisen erän maksaneita on kuitenkin edelleen aika hyvin, eikä karsinnat siltikään tule kasaan. Onko hevosenomistajilla ylimääräistä rahaa vai ajattelevatko he, että kahdessa kuukaudessa varsa ehtii vielä kehittyä karsintoihin osallistumisen vaativalle tasolle?” Laine sanoo.Lämminveristen puolella kahdella karsintoihin ilmoitetulla hevosella ei ollut osallistumisoikeutta Oulu Expressiin, joten 16 ilmoittautuneesta jäi jäljelle 14. Minimivaatimus kahdeksasta hevosesta per karsintalähtö ei toteutunut myöskään lämminveristen puolella.Kun Oulu Expressissä ei järjestetä karsintoja, suoraan loppukilpailuihin pääsee parhaalta ennätykseltään 12 nopeinta hevosta ja loppukilpailun lähtöradat arvotaan. Jos ennätykseltään hitaimman finaaliin pääsijän kanssa on jollakin toisella ilmoitetulla hevosella sama ennätys, pääsee loppukilpailuun hevonen, jonka voittosumma on suurempi..Lämminveristen Oulu Express -finalistitClub Nord PrinceDonna MadeleineSpringwind SootiShackhills HazelPinebog’s BankTiffany AleDewey SwampArctic GreettaMiss White GoldGremlin ComboPrince MojitoLapland Lights.Suomenhevosten Oulu Express -finalistitHaifaiMarian MyrskyArvoUnelmavävyDollari BiliEemeliSäpinän SävyTuikkeen VälkeR.R. KunkkuVikingLeipuritarKisan Provo