Pörnä-Pate on voittanut uransa seitsemästä kilpailusta kaksi ja kerännyt viisi muuta totosijaa.
Pörnä-Pate on voittanut uransa seitsemästä kilpailusta kaksi ja kerännyt viisi muuta totosijaa.Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Uutiset

Pörnä-Pate jätettiin lopulta pois Oulu Expressiin ilmoitettujen listalta – "Sanoin etten lähde kahta kertaa reilun viikon sisällä ajelemaan Ouluun"

Molempien rotujen Oulu Expressit ajetaan suoraan finaaleina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Oulu Express
Petri Laine
Pörnä-Pate
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi