Petri Laine
Petri Laine on tottunut menestymään suomenhevosilla.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Pörnä-Patesta Petri Laineen seuraava menestyshevonen? – "Aika lunki kaveri"

Seinäjoen maanantai-illassa 3-vuotiaat suomenhevoset karsivat paikoista Varsakunkun finaaliin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Petri Laine
Pörnä-Pate
Varsakunkku

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi