Pörnä-Patesta Petri Laineen seuraava menestyshevonen? – "Aika lunki kaveri"

Oriiden ja ruunien karsinnassa katseet kerää Petri Laineen valmentama Pörnä-Pate sekä Iikka Nurmosen Unelmavävy. Pörnä-Pate starttaa 2100 metrin ryhmäajoon Hannu Torvisen ohjastamana numerolla kuusi. Viimeksi Mikkelissä ajetun Varsakunkku-karsinnan hevonen voitti vakuuttavasti."Mitään murheita ei ole viime startin jälkeen ollut. Toivottavasti hevonen olisi samanlainen tai jopa hiukan parempi. Hyvin se tuli viimeksi maaliin ja vauhti vain kiihtyi loppua kohden", Laine kertoo.Seinäjoen lähtö on Pörnä-Patelle sen uran kolmas kilpailu. Laine kertoo erityisesti uran avauskisan kesällä Mikkelissä hiukan yllättäneen häntä, kuinka kovaa ori jo nyt pääsee. Laineen kasvattama Pörnä-Pate on hänen menestyshevostensa Parvelan Retun ja Pörnä-Tytön jälkeläinen."Nyt on luvassa mielenkiintoinen matsi, kun vaikea sanoa paljonko Iikan hevosella on ollut voitoissa varaa. Muutkin varsat voivat tietysti parantaa paljonkin. Nämä ovat kaikille vasta ensimmäisiä kilpailuja", Laine näkee.Varsakunkun finaali ajetaan 12. marraskuuta Kuopiossa 20 000 euron ensipalkinnolla. Toinen 3-vuotiaiden suomenhevosten ykköskisa on Jokimaalla 25.10. juostava Junnustartti-finaali."Mennään startti kerrallaan, mutta kaiken ollessa reilassa molemmat kisat ovat meille mahdollisia. Pörnä-Pate on aika lunki kaveri, joten en usko sen ainakaan huonontavan kilpailurytmiin päästessään", Laine sanoo.Seinäjoella tammojen Varsakunkku-karsinnassa katseet kerää hiljattain omistajaa vaihtanut Fiorella.