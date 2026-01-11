Porukkapelit purivat – 11 yli 67 000 euron arvoista täysosumaa Rommen Toto85-megakierrokselta Suomeen
Ruotsin lauantain Toto85-kierroksella oli jaossa huima 8,6 miljoonan euron jackpot. Se nosti pelivaihdon kaikkien aikojen lauantaipelin ennätyslukemiin, hieman yli 15 miljoonan euron.
Kohteissa nähtiin useita yllätyksiä sekä kierroksen suursuosikki High On Pepperin tappio Karat Riverille. Täysosumien arvo nousi 67 048 euroon. Täysosumia tuli Suomeen peräti yksitoista kappaletta.
Suomen tulleet täysosumat
- Porilaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 75 542 euroa. Porukan tekijällä oli itsellään 12 osuutta porukkapelistä.
- Helsinkiläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 71 929 euroa. Porukan tekijällä itsellään 31 osuutta porukkapelistä.
- Riihimäkeläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 76 928 euroa. Porukan tekijällä itsellään 1 osuus porukkapelistä.
- Helsinkiläisen nettipelaajan 49 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 74 489 euroa. Porukan tekijällä itsellään 46 osuutta porukkapelistä.
- Kirkkonummelaisen nettipelaajan 32 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 74 980 euroa. Porukan tekijällä itsellään 8 osuutta porukkapelistä.
- Lahtelaisen nettipelaajan 10 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 78 837 euroa. Porukan tekijällä itsellään 3 osuutta porukkapelistä.
- Vantaalaisen nettipelaajan 40 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 76 617 euroa. Porukan tekijällä itsellään 4 osuutta porukkapelistä.
- Nettipelaaja Helsinki. Voitto 67 048 euroa.
- Porilaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 80 229 euroa. Porukan tekijällä itsellään 7 osuutta porukkapelistä.
- Lahtelaisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 78 520 euroa. Porukan tekijällä itsellään 10 osuutta porukkapelistä.
- Riihimäkeläisen nettipelaajan 50 osuuden porukkapeli. Voitto alavoittoineen 89 480 euroa. Porukan tekijällä itsellään 1 osuus porukkapelistä.
Lähde: Veikkauksen tiedote