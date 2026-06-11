Kuninkuusravit siivittivät Oulun noin 215 000 euron positiiviseen tilinpäätöstulokseen.
Kuninkuusravit siivittivät Oulun noin 215 000 euron positiiviseen tilinpäätöstulokseen.Kuva: Anu Leppanen
Uutiset

Positiivisia tuloksia ratojen tilinpäätöksissä

Kevät on raviratojen ja niiden taustayhteisöjen vuosi- ja yhtiökokousten aikaa.
Julkaistu
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