Positiivisia tuloksia ratojen tilinpäätöksissä

Kevätkokousten ykkösaihe on yleensä tilinpäätöksen hyväksyminen.Pohjolan Hevosystävät ry teki Oulun kuninkuusravivuonna noin 215 000 euron tuloksen, jonka 28.5. pidetty kevätkokous vahvisti. Seinäjoen ravikeskuksen tulokseksi vuosikokous vahvisti 28.5. noin 15 000 euroa.”Toinen plussavuosi tukijärjestelmän aikana. Varsinkin muun toiminnan tuottoja saatu kasvuun ja ravitoiminnan kuluja saatu edelleen leikattua. Mutta kun tukienkin leikkaukset jatkuu, keinot vähenee”, toiminnanjohtaja Jyri Saranpää pelkää.Nikulan Ravirata Oy:n kevätkokous vahvisti 18.5. yhtiön vuoden 2025 tulokseksi noin 12 000 euroa Kaustisella. Mikkelin Ravirata Oy:n tulokseksi 2.6. pidetty yhtiökokous vahvisti 99 000 euron tappion. Tilinpäätös sisältää 102 400 euron poistot. Positiivista tuloksessa oli, että tappio puoliintui edellisvuodesta.”Vähentyneet ja edelleen vähenevät toimintatuet pakottavat kuitenkin raviratayhtiötä edelleen tehostamaan toimintaansa”, yhtiö tiedottaa.