Kuivikehanke turpeen korvaamiseksi etenee – "Paljon eroja käyttöominaisuuksissa"

”Kaikki kuivikemateriaalit toimivat kuivikekäytössä karsinakokeissa eli mitään koetta ei tarvinnut lopettaa kesken sen takia, että kuivike olisi ollut kokonaan sopimaton hevoselle kuivikkeeksi. Kuivikkeissa oli kuitenkin paljon eroja käyttöominaisuuksissa esimerkiksi pölyävyydessä, hajujen sitomiskyvyssä, siivottavuudessa, patjaantumisessa sekä muissa vastaavissa arvoissa, joita päivittäin seurattiin. Kuivikkeen käyttömäärissä oli myös isoja eroja kuivikkeiden välillä”, Hamunen kuvailee.