Power Blaster sai terveen paperit ja siirtyi uudelle valmentajalle

Power Blaster muutti viime syksynä Ruotsista Suomeen, mutta visiitti Hannu-Pekka Korven tallissa jäi lyhyeksi hevosta kesällä vaivanneen hankosidevamman osoittauduttua luultua vakavammaksi. Hevonen jatkoi kuntoutukseen Minna Rampalle ja oli siellä 4 kuukautta.

”Se sai nyt terveen paperit, mutta Hannu-Pekalla oli tallissa täyttä”, Kalevi Pietilä taustajoukoista alustaa.

”Siirrettiin sitten hevonen perjantaina Veteläisen Antille Teivoon. Meillä on Antilla pari muutakin hevosta, 3- ja 2-vuotiaiksi kääntyneet varsat, ja Antin hevoset on menneet mukavasti. Niin myös meidän Jackandjones Sisu, joka juoksi 2-vuotiskaudella yli 17 000 euroa. Sen on tarkoitus avata 3-vuotiskautensa 5. helmikuuta Solvallassa.”

Myös Power Blasterin aloitusta kaavaillaan helmikuulle.

”Toiveissa on, että sekin pärjäisi vielä, kun jalka on nyt kunnossa”, Pietilä sanoo.

Pietilöiden hevosille kuuluu muutenkin hyvää.

”Hotshot Luca on talvitauolla, ja Ruotsin 3-vuotiaiksi kääntyneet varsat on olleet pari kuukautta Nisosen Matilla. Niitäkin ruvetaan odottelemaan pikkuhiljaa radoille”, Kalevi Pietilä kertoo.