Powerparkiin uutta majoitustilaa Kuninkuusraveihin?

Powerparkin ravirata Kauhavan Härmässä sai pitkällisen odotuksen jälkeen järjestettäväkseen vuoden 2028 Kuninkuusravit. Yksi päätöstä jarruttaneista tekijöistä lienee ollut hotellikapasiteetti. Majoitusta kiinteän katon alla on paikkakunnalla tarjolla vain rajallisesti..Kulisseissa on väläytelty mahdollisuutta rakentaa Powerparkin yhteyteen lisää majoitustilaa, ja heinäkuussa asia nytkähti eteenpäin. Kauhavan asemakaavaan vahvistettiin paikka uudelle hotellille. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hotelli varmuudella rakennetaan tai valmistuisi ennen Kuninkuusraveja, Powerparkin raviradan Pekka Lillbacka toppuuttelee..”Kaava on nyt tehty, mutta rakentamispäätöstä ei”, hän aloittaa..”Kun kaavassakin kesti kolme vuotta, niin saa nähdä, miten kauan rakentamispäätöksessä menee. Se on talousasioista kiinni, ja suhdanteet on huonot. Nyt asia on kuitenkin omissa käsissä.”.Kaavahakemusta varten hotellista tehtiin näyttävät havainnekuvat. Niistäkään ei pidä Lillbackan mukaan vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä..”ELY-keskusta varten piti tehdä luonnos, millaista rakennusta kaavaan haettiin, mutta pienemmänkin saa rakentaa.”.”Pelkästään Kuninkuusraveja varten hotellia ei tietenkään rakenneta, jos se rakennetaan, vaan ensisijaisesti se palvelee muita isoja tapahtumia ja huvipuistoa. Sesonkiaikaan kesä- ja varsinkin heinäkuussa nykyiset majoitukset ovat täynnä. Tapahtumia olisi enemmänkin, jos kapasiteettia olisi enemmän”, Lillbacka uskoo..Nykyisistä tapahtumista ylivoimaisesti suurin on kaksipäiväinen Power Truck Show, joka kokoaa Powerparkiin vuosittain 30–40 000 henkeä.