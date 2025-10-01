Uudella hotellilla on nyt paikka asemakaavassa Powerparkin Road Housen takana.
Uudella hotellilla on nyt paikka asemakaavassa Powerparkin Road Housen takana.Havainnekuva: Start Studio
Powerparkiin uutta majoitustilaa Kuninkuusraveihin?

Heinäkuussa vahvistettu asemakaava mahdollistaisi hotellin rakentamisen Powerparkin yhteyteen, mutta rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.
Powerpark
kuninkuusravit

