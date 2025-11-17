President Lindy eläkkeelle – "Se on tähän mennessä minun elämän hevonen"

Viime vuodet Ari Aatsingin treenistä kilpailleen President Lindyn osalta kilpakengät on päätetty lyödä naulaan. Nyt 11-vuotiaan jenkkioriin ura käsitti 98 starttia statistiikalla 20–19–6. Voittosummaa President Lindy keräsi liki 200 000 euroa.”Se on tähän mennessä minun elämän hevonen. Kaksi oikein kovaluokkaista hevosta minulla on ollut, joista molemmat ovat tulleet Reimalta (Kuisla). Viimeisimpänä President Lindy ja aikanaan oli Frosts Oilbaron”, Aatsinki listaa.Eläkepäiviään President Lindy siirtyi viettämään toiselle omistajalleen Anu Honkaselle.”Hän aikoi yrittää saada sillä omaa tammaansa kantavaksi. Mikäli tuo onnistuu, niin ehkä muitakin astutuksia voi tulla. Sanoin Anulle, että ajele sillä vaikka omaksi iloksi. Pressa on niin hieno ori käsitellä, että se soveltuu ihan kaikkeen”, Aatsinki kertoo..Pohjoisen presidentti President Lindy on nopea ja liiankin kiltti – "Ollaan koitettu sanoa sille..."