President Lindy voitti urallaan 20 kertaa.Kuva: Anu Leppänen
President Lindy eläkkeelle – "Se on tähän mennessä minun elämän hevonen"

Eläkepäiviään President Lindy pääsi viettämään toisen osaomistajansa luokse.
President Lindy
Ari Aatsinki

