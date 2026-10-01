Princess Stahl voitti johtavan rinnalta ja Jere Kiveisen ohjastamana Killerin Kuninkuusraveissa 2024 juostun nousijadivisioonakarsinnan.
Princess Stahl voitti johtavan rinnalta ja Jere Kiveisen ohjastamana Killerin Kuninkuusraveissa 2024 juostun nousijadivisioonakarsinnan.Kuva: Anu Leppänen
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Princess Stahl siirtyy siitokseen – ”Tosi hyvä kilpahevonen, joka ei katsonut juoksupaikkaa”

Omistaja-valmentaja Minna Rampa kertoo uran päättymisen olleen suunniteltua.
Julkaistu
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minna rampa
Princess Stahl
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