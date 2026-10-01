Princess Stahl siirtyy siitokseen – ”Tosi hyvä kilpahevonen, joka ei katsonut juoksupaikkaa”

7-vuotiaan Princess Stahlin kilpaura on tullut päätökseen. Tamman viimeinen kisa päättyi epäonnisesti, kun se laukkasi voittonsa Kokemäen paikallisraveissa puolitoista viikkoa sitten. Princess Stahl onnistui kuitenkin ravaamaan urallaan kahdeksan ykkössijaa. Niiden lisäksi se sijoittui 10 kertaa toiseksi ja viisi kertaa kolmanneksi.”Ihan suunnitellusti oli tarkoitus lopettaa tähän syksyyn. Parhaimmillaan Princess Stahl oli tosi hyvä kilpahevonen, joka ei katsonut juoksupaikkaa. Aika paljon sillä oli pieniä ongelmia, joiden kanssa pärjättiin jollain lailla. Ilman ongelmia se olisi varmaan ollut parempikin hevonen”, omistaja-valmentaja Minna Rampa sanoo.Tulevan talven Princess Stahl saa keskittyä edessä olevaan siitosuraan. Tamma on tarkoitus astuttaa keväällä, mutta orivalintaa Rampa ei ole vielä tehnyt.”Mitään varmaa ei ole päätetty. Vaihtoehtoja oriiksi on pyöritetty”, Rampa kertoo.Hän odottaa Princess Stahlin tulevia jälkeläisiä mielenkiinnolla.”Princess Stahlin emä on jättänyt Suomen olosuhteisiin oivia kilpahevosia. Ei ole mitään jenkkituonteja, mutta silti Mr Stahl on mennyt 10-alkuisen ajan. Princess Stahl ja Silver Stahl ovat puolestaan 12-aikaisia.”Kilpauran päättyessä tamman omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia. Princess Stahl on nykyään vain Minna Rampan omistuksessa. Aiemmin tamman toinen omistaja oli Else Lehtimäki. Kyseessä oli vaihtokauppa, sillä Lehtimäen luopuessa omistusosuudestaan, hän sai tilalle osuuden Rampan valmentamasta 3-vuotiaasta Beloved Bigwigistä. Se sijoittui viimeksi uransa toisessa startissa toiseksi.”Beloved Bigwig on oma kasvattini. Se on hirveän jaksava hevonen, mutta ei mikään kauhean aikainen, koska se on isokokoinen varsa. Sillä on kuitenkin hyvä fysiikka. Beloved Bigwig on muutenkin kaikin puolin miellyttävä hevonen”, Rampa kehuu.