Ranskassa ravataan
Dozen Of Oysters ja Santtu Raitala.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Prix du Bourbonnais sunnuntaina, Ojanperän Dozen Of Oysters lauantaina – "Lähtöpaikka on masentava"

Prix d'Amériquen toinen karsintakilpailu ajetaan sunnuntaina. Antti Ojanperän tallista kilpailee useita hevosia tulevina päivinä.
Julkaistu
Vincennes
Antti Ojanperä
Grand Prix du Bourbonnais
Dozen Of Oysters
Borups Victory

