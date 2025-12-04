Prix du Bourbonnais sunnuntaina, Ojanperän Dozen Of Oysters lauantaina – "Lähtöpaikka on masentava"

Prix du Bourbonnais ajetaan 2850 metrin matkalla, voittaja saa 54 000 euroa. Neljä parasta varmistaa paikan Prix d'Amériqueen.Daniel Wäjerstenin Borups Victory sijoittui Ameriquen ensimmäisessä karsinnassa Prix de Bretagnessa kolmanneksi ja nappasi lipun Ameriqueen. Borups Victory on mukana myös sunnuntaina, samoin paikkansa varmistaneet Josh Power ja J'Aime le Foot.Borups Victoryn lisäksi Bourbonnaisissa juoksee kaksi muuta ruotsalaishevosta Daniel Redénin Crown ja Fredrik Wallinin Immortal Doc. Jörgen Westholmin Working Class Hero oli ensimmäinen karsittu. Ranska on mukana vahvalla joukkueella, Jabalbur, Inmarosa, Izoard Vedaquais ja Hirondella de Rib.Sunnuntain yksi kohokohdista on 3-vuotiaiden Prix Ready Cash -lähtö, jossa Ginostrabliggi (Muscle Hill) ja Mack de Blaryn (Face Time Bourbon) kohtaavat uudelleen. Italian Ginostrabliggi oli ykkönen viimeksi. Antti Ojanperän Dozen Of Oysters juoksee lauantaina Vincennesissä ajettavassa Prix d'Hautefortissa, jonka voittaja saa 26 550 euroa. Gabriele Gelorminin ajama Zola Bokon poika sai eturivin uloimman lähtöradan yhdeksän. Nicolas Baziren Iron du Gers on voittanut kahdesti talvimeetingissä ja on kova vastustaja."Dozen Of Oysters oli hieno neljäs aloituksessa täällä ja on tuntunut sen jälkeen treeneissä oikein hyvältä. Mutta lähtöpaikka on masentava, se harmittaa kovasti. Gelormini on hevoselle tuttu kuski", Antti Ojanperä kertoi.Goodwin Zet ja Kenzo Benois ovat alustavilla lähtölistoilla tiistaina. Main Stage on ilmoitettu Vincennesiin keskiviikoksi. Kenzo Benoisille on vaihtoehtoinen lähtö sunnuntaina Reimsin radalla."Katsotaan, miten Goodwin Zetin js Kenzo Benoisin kanssa käy, pääsevätkö ne mukaan. Main Stage pääsisi mukaan keskiviikolle, mutta vedän sen pois siitä startista, ja tähtäämme sillä seuraavan viikonlopun kilpailuihin, jonne yritämme mukaan myös Combat Fighterilla", Ojanperä jatkoi.Lauantain lähtölistat LeTrotin sivuilta, Dozen Of Oysters starttaa lähdössä 8.