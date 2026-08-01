Pro hallitsi avausmatkaa – Ojanperän talli otti kuninkuuskisassa kolmoisjohdon

Antti Ojanperän kolmikko Pro, Vänrikki ja Evartti ottivat kuninkuuskilvan avausmatkalla kolmoisvoiton. Kuuden parhaan hevosen joukossa oli viisi Ojanperän valmennettavaa. Vain Jani Ruotsalaisen Wertti löi kiilaa väliin kohottuaan neljänneksi. Alarik Huikea oli pahan lähtölaukan ja huikean juoksun jälkeen viides, Herra Heinämies kuudes.Antti Ojanperä oli luonnollisesti tyytyväinen viisikkonsa kokonaissuoritukseen.”Hevosia ei voi moittia mitenkään, ja olen tyytyväinen niiden kaikkien suoritukseen. Tästä on hyvä lähteä huomiseen päivään, ja siitä on tulossa mielenkiintoinen päivä. Kokonaistilannekin näyttää ihan kivalta, mutta pitää kuitenkin muistaa, että kaikki matkat on ensin ajettava ja päätösmatkalla voi tapahtua mitä vain.”Vänrikki on kokonaiskilpailussa 0,4 sekuntia Pron perässä, Evartti 0,6 sekuntia. Alarik Huikeann ero kärkeen on 3,3 sekuntia ja Herra Heinämiehen 4,3 sekuntia.Ojanperän hevosille on tulossa pieniä balanssimuutoksia mailille.”Vänrikille ei tule muutoksia ja se menee kengät jalassa niin kuin tänäänkin. Sen sijaan Alarikilta otamme mailille kaikki kengät pois, ja Prolle joudumme laittamaan kengät takaisin jalkoihin. Evartti menee mailin ilman etukenkiä”, Ojanperä luettelee.Jutta Ihalainen oli erityisen onnellinen Evartin päivän esityksestä.”Evartti oli tuntunut hyvälle, ja paukkuja oli. Jomppe (ohjastaja Kontio) oli avannut korvat aivan viime tingassa, ja hevosella oli ollut hyvä paine koko matkan ajan.”Ihalainen kertoo, että Ojanperän viisikko yöpyy Teivon tallissa.”Ainakin tähän asti kaikki on mennyt hyvin, ja hevoset ovat rauhoittuneet, rentoutuneet ja keskittyneet hyvin tässä. En usko, että yöpymisellä on mitään vaikutusta, vaikka emme olekaan kotona. Vaikka Alarik ja Vänrikki ovat kuninkuuskilpailun ensikertalaisia, se tuo turvaa ja tietynlaista rauhaa koko joukkueelle, kun ympärillä on tuttuja hevosia.”Kuninkuusravien historian ensimmäinen ruotsalaisohjastaja Björn Goop oli innoissaan avausmatkan jälkeen Vänrikin kakkossijasta.”Hevonen oli tosi hyvä. Matkavauhti oli välillä ehkä vähän turhan hidas ja sen jälkeen oli nopea päätöspuolikas. Vahvalle hevoselle se ei ollut optimaalisin vauhdinjako. Hevonen tuli tosi hyvin maaliin asti”, Goop toteaa.”On ihan mahtavaa ajaa Kuninkuusraveissa, ja huominen tulee olemaan jännittävä. Aion ajaa Vänrikkiä sen mukaan, miltä se tuntuu huomenna. Ori tuntui pirteältä vielä avausmatkan jälkeen, minkä takia minulla on luottavainen fiilis.”Ruotsissa hevoset eivät saa kilpailla peräkkäisinä päivinä, minkä takia naapurimaassa ei ole Kuninkuusraveihin verrattavaa kilpailua. Tapahtuma teki Goopiin suuren vaikutuksen.”On aivan fantastisen kivaa olla Kuninkuusraveissa. Täällä on aivan valtavan hieno virittäytynyt tunnelma. Ruotsissa Elitloppet on iso tapahtuma, mutta tätä tunnelmaa ei voi oikein ymmärtää ennen kuin on itse paikan päälle. Tämä on hyvin ainutlaatuista.”Santtu Raitalan mukaan Alarik Huikean lähtölaukkaan oli syynä ylilatautuminen auton takana.”Alarik laukkasi innokkuuttaan. Laukan jälkeen esitys oli jälleen oikein hyvä. Hevonen osoitti siinä, että kunto pitää. Hyvillä fiiliksillä lähdetään huomiseen. Alarik on ollut ennenkin epävarma, eikä se kolmen lähdön kilpailussa ole vielä katastrofi, kun se ei kuitenkaan hylkyyn mennyt.Ojanperän viisikon ulkopuolelta Jani Ruotsalainen oli tyytyväinen Wertin suoritukseen ja neljänteen sijaan. Kokonaiskisassa se on 2,0 sekuntia Prota jäljessä.”Jouduimme ehkä pikkuisen väärään aikaan lähtemään reissuun, ja toiseksi viimeinen kurvikin jouduttiin ajamaan kolmatta rataa pitkin. Pääsimme takasuoralla kuitenkin takaisin sisälle, ja vielä lopuksi kova lopetus. Ei jäänyt mitään jossiteltavaa”, Ruotsalainen kuvailee.”Maililla yritetään päästä ravia, ja pyrin siihen, ettemme jäisi siinä ihan hirveästi kärjestä. Viimeistä matkaa katsotaan sitten mailin jälkeen, millaisissa asemissa ollaan.”.Kuninkuuskilpailu käyntiin Antti Ojanperän tallin kolmoisvoitolla – Pro, Vänrikki, Evartti