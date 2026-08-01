Pro Tiimi, Antti Ojanperä ja Hannu Torvinen juhlivat Pron voittoa kuninkuuskilvan avausmatkalla.
Pro Tiimi, Antti Ojanperä ja Hannu Torvinen juhlivat Pron voittoa kuninkuuskilvan avausmatkalla.Kuva: Maisa Hyttinen
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Pro hallitsi avausmatkaa – Ojanperän talli otti kuninkuuskisassa kolmoisjohdon

Antti Ojanperä toi kuninkuuskilpaan peräti viisi osallistujaa. Pro voitti, ja kaikki muutkin löytyivät tuloksista kuuden parhaan joukosta.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
Evartti
kuninkuuskilpailu
Herra Heinämies
pro
Wertti
Vänrikki
Alarik Huikea
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