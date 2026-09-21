Pro juoksi 9-vuotiskaudellaan noin 275 000 euron ansiot.
Pro juoksi 9-vuotiskaudellaan noin 275 000 euron ansiot.Kuva: Maisa Hyttinen
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Pro jäi heti maanantaina pois Teivon Erilo-juoksusta – ”Mieluummin kauden lopettaa startin liian aikaisin kuin liian myöhään"

Hallitsevan ravikuninkaan kilpailukausi on tullut päätökseen.
Julkaistu
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Antti Ojanperä
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