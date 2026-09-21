Pro jäi heti maanantaina pois Teivon Erilo-juoksusta – ”Mieluummin kauden lopettaa startin liian aikaisin kuin liian myöhään"

Antti Ojanperä ilmoitti lauantaina Teivon Toto75-ravien huippulähtöihin lukeutuvaan Erilo-juoksuun tallistaan Evartin, Pron, Herra Heinämiehen ja Alarik Huikean. Lähtölistat valmistuivat Teivoon maanantaina puoliltapäivin, mutta vain reilu tunti tämän jälkeen Pro jätettiin 10 000 euron ensipalkinnolla ajettavasta Erilo-juoksusta pois.”Ajoin Prolla aamupäivästä hiittiä, eikä hevonen enää tunnu riittävän liukkaalle. Huomaa, että paras terä on nyt ohi, joten Pron osalta kausi on tullut päätökseen”, Ojanperä kertoo.Pro ansaitsi kuluvan kauden aikana reilut 275 000 euroa. Isommista lähdöistä sillä jäi ainoastaan ajamatta 10. lokakuuta juostava Pohjoismaiden mestaruus.”Kausi on ollut ihan timanttinen. Tuntuu, ettei hevoselta oikein voi tänä vuonna vaatia mitään. Mieluummin kauden lopettaa startin liian aikaisin kuin liian myöhään”, Ojanperä sanoo.PM-lähtöön Ojanperä tähtää vielä Evartin, Alarik Huikean ja Vänrikin kanssa.”Vänrikin on tarkoitus juosta ennen PM-lähtöä Kaustisella Pelimanni-ajossa. Evartin kohdalla haaveilemme, että ura voisi päättyä PM-lähtöön”, Antti Ojanperä suunnittelee..Evartti kolmosradalta Erilo-juoksuun – Teivon Ravilauantai tarjoaa huippulähtöjä