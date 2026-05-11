Pro lääkekuurille Erkon Pokaalin jälkeen – näin Antti Ojanperä kommentoi mahdollista Elitkampenia

Antti Ojanperän valmentama Stallone voitti sunnuntaina Vermossa Erkon Pokaalin toista kertaa peräkkäin. Kisa toi paitsi aihetta juhlaan myös jobinpostia. Ojanperän tallin toinen hevonen, Pro, taipui keulasta kuudenneksi, eikä edes 20,9-vauhtinen avauskierros selittänyt sen väsähtämistä.”Pro tähystettiin. Kurkussa oli sanomista. Hevonen sai lääkekuurin. Se oli positiivista, että löytyi hyvä syy, miksi hevonen ei suorittanut tasollaan. Santtukin sanoi, ettei hevonen ollut niin rauhallinen kuin yleensä. Ajo-ominaisuudet eivät olleet niin hyvät”, Ojanperä selvitti.Pihtiputaalaisvalmentaja mielii ainakin Stallonen kanssa toukokuun viimeisenä päivänä Solvallassa ajettavaan Elitkampeniin. Sinne se sai automaattisesti paikan sunnuntain voiton myötä. Myös Pron kanssa Ruotsin-reissu on mahdollinen.”Prolla tuli tietysti tämä murhe, niin joudutaan nyt vähän miettimään. En kuitenkaan usko, etteikö se olisi mahdollista myös Pron kanssa.”.Erkon Pokaali toisen kerran peräkkäin Stallonelle – ”Ei se oikeasti edes tunnu vielä niin hyvältä kuin voisi”