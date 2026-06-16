Ravihevonen Profiili
Profiili joutui jäämään Killerin Kimarasta pois.Arkistokuva: Roosa Lindholm
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Profiililla pientä jalkavaivaa, Ypäjä Päivin vaisuuteen ei selitystä

Profiili joutui jäämään Killerin Kimarasta pois. Ypäjä Päivi alisuoritti tammojen Kohti Kuninkuusraveja -lähdössä.
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