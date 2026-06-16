Profiililla pientä jalkavaivaa, Ypäjä Päivin vaisuuteen ei selitystä

Antti Ojanperän valmentaman Profiilin oli määrä kilpailla viime lauantaina Killerillä. Hevonen joutui kuitenkin jäämään kisasta pois.”Vähän jalassa oli toivomista, ei siinä sen ihmeempää. Profiili meni vähäksi aikaa kahlaushommiin”, Ojanperä kertoo.Profiili oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana kuninkuuskilvassa, mutta laukkasi jokaisella osamatkalla hylkäykseen.Tänä vuonna Ojanperällä on poikkeuksellinen suomenhevosarsenaali. Hänellä on kunkkarirankingin 12 eniten pisteitä keränneen oriin joukossa peräti viisi hevosta. Profiilin lisäksi tyrkyllä kisaan ovat Evartti, Pro, Herra Heinämies ja Vänrikki. Onko aikomus pyrkiä mukaan näillä kaikilla vai vain osalla?”En ole ajatellut kuninkuuskisaa. Tai olen miettinyt totta kai, mutta sen näkee sitten mitä tapahtuu ja miltä kaikki vaikuttaa”, Ojanperä väistää.Ypäjä Päivi jatkotutkimuksiinHienosti menestynyt 8-vuotias Ypäjä Päivi on mitannut jo tasoaan avoimissa tammalähdöissä. Lauantaina Killerillä siltä kuitenkin nähtiin poikkeuksellisen vaisu suoritus tamman valahdettua keulasta voittaneen Annanin selästä kauas kärjestä.”Enemmän hevoselta odotettiin, vaikka vauhti olikin kovaa. Pikkuisen sitä jo tutkittiin, mutta mitään selitystä vaisuudelle ei vielä ole löytynyt”, valmentaja Seppo Suuronen kertoo.Syytä vaisuudelle on tarkoitus tutkia vielä hiukan lisää.”Lähiviikkoina se starttaa, jos selkeää vikaa ei löydy. Täytyy ehkä hiukan muuttaa sen viimeistelyjä, jos hevonen siitä seuraavaan starttiin piristyisi”, Suuronen pohtii.