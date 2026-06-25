Santtu Raitala on ajanut valtaosan Profiilin uran starteista.
Santtu Raitala on ajanut valtaosan Profiilin uran starteista.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Profiililla tähdätään talvikauteen – "En hämmästy, jos Kuninkuusravit jäävät väliin"

Mauri Korkiavuori kertoo Profiilin kuulumisista.
Julkaistu
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mauri korkiavuori
Profiili
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