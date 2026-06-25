Profiililla tähdätään talvikauteen – "En hämmästy, jos Kuninkuusravit jäävät väliin"

Viime viikolla Hevosurheilu uutisoi Antti Ojanperän valmennuksesta lähes koko uransa kilpailleen Profiilin siirtyneen vesikävelytreeniin. Nyt kasvattaja ja osaomistaja Mauri Korkiavuori kertoo vesikävelyjakson kestävän noin puolitoista kuukautta.”Se on Minna Rampan tallissa”, Korkiavuori sanoo.Viime kesänä Profiili osallistui Oulussa ajettuun kuninkuuskilpailuun. Teivon Kuninkuusraveihin on aikaa enää reilu kuukausi, joten sinne valmistautumisen osalta tulee kiire.”En hämmästy, jos Kuninkuusravit jäävät tältä vuodelta väliin. Nykyisellä voittosummalla taitaa olla järkevämpi tähdätä talvikauteen kuin vajaakuntoisena kuninkuuskisaan. Tosiasia myös on, että ori kaipaisi lisää huippunopeutta kesällä”, Korkiavuori ajattelee.10-vuotiaan oriin jatkosta ei ole tehty vielä tarkempia päätöksiä. Välttämättä se ei kuitenkaan enää palaa Ojanperän talliin.”Katsotaan kuinka syksy menee hevosen ja Antin Ranska-kuvioiden osalta. Pääasia on nyt saada Profiili takaisin täyteen kilpailukuntoon. Mietitään sitten mihin Profiili suuntaa”, Korkiavuori kertoo..Profiililla pientä jalkavaivaa, Ypäjä Päivin vaisuuteen ei selitystä