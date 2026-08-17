Ptolemaeus Boko ja Tuukka Varis
Ptolemaeus Boko avasi kautensa viime talvena kolmen voiton putkella. Kuvassa ohjastaja Tuukka Varis ja hoitaja Julia Korkiakoski.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Ptolemaeus Boko vaihtoi sittenkin omistajaa – "Kaupat tuli jälkikäteen"

Kaupat tehtiin lauantaisen Traveran huutokaupan jälkeen.
Julkaistu
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Ptolemaeus Boko
Jari Pöyhönen
Teija Kettunen
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