Ptolemaeus Boko vaihtoi sittenkin omistajaa – "Kaupat tuli jälkikäteen"

Uransa 14 startista 10 voittanut Ptolemaeus Boko oli viime lauantaina myynnissä Traveran nettihuutokaupassa, mutta omistaja Toni Sarkama huusi sen sisään 210 000 kruunun hinnalla. Maanantaina 4-vuotias ruuna kuitenkin siirtyi Heinävedeltä käsin raviurheilua harrastavien Teija Kettusen ja Jari Pöyhösen omistukseen. He havittelivat Ptolemaeus Bokoa jo huutokaupan ollessa käynnissä.”Kaupat tuli jälkikäteen. Uuden starttihevosen hommaaminen tuli meille ajankohtaiseksi, kun meidän Hacekille tuli jalkavamma. Todennäköisesti se ei palaa enää radoille, joten aloimme selaamaan Traveraa”, Jari Pöyhönen taustoittaa.Ptolemaeus Bokossa kovan statistiikan lisäksi Kettusta ja Pöyhöstä kiinnosti sen nykyinen sijainti. Hevonen on valmentautunut puolentoista vuoden ajan Ylivieskassa Eija Sorviston tallissa.”Se oli valmiiksi Suomessa, joten ei tarvinnut Ruotsiin lähteä. Soitin Eijalle siitä, ja hän kertoi hevosen olevan käytökseltään asiallinen. Katsomatta se ostettiin”, Pöyhönen sanoo.Uusille omistajilleen Heinävedelle Ptolemaeus Boko muuttaa viimeistään lauantaina. Aloitusstarttia suunnitellaan myöhemmin.”Sillähän on varma divisioonafinaalipaikka Kaustiselle 3. lokakuuta. Siinä voisi olla meille alkuun sopiva tähtäin”, Pöyhönen pohtii..Toto75-voittajia huutokaupassa – ”Usein kuulee sanottavan, ettei hyviä starttihevosia ole kaupan”