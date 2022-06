Puhdas hattutemppu suomenhevoselta - "Haaveilen kuninkuusraveista"

Kuusivuotiaaksi varttunut Viesmanni aloitti Härmän Toto75-kierroksen mainiolla 800 metrin kirillä 4. ulkoa. Sitä auttoi kärkiparin keskinäinen kilvanajo etusuoralla, mutta 4000 euron palkintoa lahjakas ori ei ottanut tuurilla vaan taidolla. Hannu Torvisen ajama Viesmanni purjehti ulkoratoja pitkin vakuuttavasti muiden edelle.

"Viesmanni on tehnyt tosi hyvät startit, ja se vaikuttaa edelleen kehityskelpoiselta hevoselta", Torvinen kiitteli. "Tänään ori voitti lopulta tosi helposti. Tuli sellainen tunne, ettei kannata tehdä liian aikaista ratkaisua parijonossa, vaan venailin viimeistä takasuoraa. Kärki piti sen verran kovaa tempoa, etten ollut huolissani, vaikka olimmekin aika kaukana."

Hevosen valmentaja Jouni Miettinen osti Viesmannin toukokuussa Otto Salojensaarelta, jolta mies on aikaisemmin hankkinut kuninkuuskisaan yltäneen kaksikon Rapin Aatos - Larvan Hurmos. Ei olisi mikään ihme, vaikka myös Viesmanni yltäisi yhtä korkealle tasolle.

"Haaveilen tulevaisuudessa kuninkuusraveista, ja ne ovat varmasti jokaisen suomenhevosihmisen unelma", Miettinen kommentoi. "Tänä vuonna tarkoitus on ajella harvakseltaan kilpaa. Meillä on Otto Salojensaaren kanssa hevossilmä osunut yksiin, ja hän on aikaisemminkin tarjonnut mieluisia hevosia. Hevosen aikaisempi valmentaja Raineri Puikkonen on ollut yksi esikuvistani, ja sekin Viesmannissa kiinnosti. Kaupat oriista tehtiin nopeasti, kun Otto sitä tarjosi."