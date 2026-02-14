Puheenjohtaja irtisanomiskohusta: ”Koko hallituksen täysin yksimielinen päätös”

Teemu Keskitalo sanoi ensiuutisoinnissa, ettei saanut kuulla perusteluja irtisanomiselleen. Osakeyhtiön toimitusjohtajan irtisanomiseen riittääkin pelkkä hallituksen epäluottamus.”Ensiksikin haluan sanoa, että kyseessä oli koko hallituksen täysin yksimielinen päätös”, hallituksen puheenjohtaja Timo Saksela aloittaa.”Todettiin, että tarvitaan uutta tekemistä. Teemu on tehnyt hyvää työtä, mutta nyt on pakko siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Sen enempää emme lähde asiaa julkisesti riepottelemaan. Haluamme antaa radan porukalle työrauhan. Toiminta jatkuu entisellään, ja kaikki suunnitellut tapahtumat toteutetaan.”Vt. toimitusjohtajana toimii toistaiseksi hallituksen sisältä Juha Turunen.”Uuden toimitusjohtajan rekrytointi avataan jo ensi viikolla”, Saksela ilmoittaa.Valtiontuen leikkausten johdosta monilla radoilla joudutaan harkitsemaan toimintojen ja tehtävien yhdistämistä muiden ratojen kanssa, mutta lähestyvän vuoden 2027 Kuninkuusravien johdosta Lappeessa tämä ei tule kysymykseen.”Kuninkuusravit on megalomaaninen urakka, ja kaikki fokus on oltava niissä. Sen jälkeen voidaan tehtävien yhdistämistä harkita meilläkin, sitä raviurheilu tarvitsee.”Teemu Keskitalo on saanut toimitusjohtajana taakseen alueen hevosväen vahvan tuen. Onko olemassa vaara, että suosiota nauttivan toimitusjohtajan irtisanominen ilman julkisesti kerrottua syytä synnyttää kentässä vastareaktion?”Ihmisillä on aina omat tuttavapiirit ja kaverit, ja ainahan tämmöisissä tilanteissa tulee kulisseissa voi jotain syntyä. Me hallituksessa päätettiin kuitenkin hoitaa asia siististi ja turvallisesti ja jätetään kulissikeskustelut niille, jotka haluavat sellaisia käydä”, Timo Saksela päättää..Yllätysuutinen Lappeenrannasta: Teemu Keskitalo irtisanottu