Puhelinhäirintäjuttu selvityksessä – "Kaksi rikosilmoitusta on tehty"

Hevosurheilun tietolähteiden mukaan yhteistä häirintäpuheluille on ollut, että soittaja on esiintynyt joko suoraan häirinnän kohteelle tai kolmannelle osapuolelle esittäen toista raviurheilijaa. Soittaja ei ole puhelun aikana paljastanut oikeaa identiteettiään. Vasta myöhemmin tehtyjen anteeksipyyntöjen kautta on varmistunut osa soittajien nimistä.Hevosurheilu on ollut yhteydessä myös molempiin rikosilmoituksen tehneistä henkilöistä. Heistä toinen on väsynyt asiasta nousseeseen keskusteluun, ja hän haluaa keskittyä ammattinsa harjoittamiseen. Toinen rikosilmoituksen tekijöistä kommentoi molempien puolesta tilannetta lyhyesti."Kyse ei ole pilapuheluista, vaan rikosoikeudellinen raja on meidän molempien mielestä ylitetty. Kaksi rikosilmoitusta on tehty", toinen rikosilmoituksen tehneistä henkilöistä kommentoi."Olemme konsultoineet asiassa myös ulkopuolisia tahoja. Rikosilmoitukset on tehty viime viikon keskiviikkona ja perjantaina. Molemmat rikosilmoituksista koskevat seitsemää henkilöä. Häirintäpuhelut tulivat yksityisestä numerosta. Sitten kun asia on selvitetty ja tutkittu, siitä saadaan varmasti lisätietoa."MT:n uutisessa Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka vahvisti, että asian käsittely ja selvitystyö on aloitettu.Himanka kommentoi selvitystyön tuoreinta tilannetta Hevosurheilulle tiistaiaamuna."Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Siinä on kaksi kulmaa. Toinen on viranomaispuoli ja identiteettivarkaus sekä sen tyyppiset asiat, mitkä ovat poliisiasioita. Asianomaiset tekevät rikosilmoituksen, jos niin päättävät tehdä", Himanka aloittaa."Meidän pöydällemme asia kuuluu raviurheilun sisäisen toiminnan osalta. Lisenssimääräyksissä kaikki toimijat ovat sitoutuneet häirinnän nollatoleranssiin ja hyviin käytöstapoihin sekä mainehaittaan liittyviin asioihin. Jos tällaisen toiminnan tekijät ovat lisenssinhaltijoita, se kiinnostaa meitäkin. Ei tuollainen toiminta ole missään nimessä hyväksyttävää. Tällaisissa tapauksissa toivomme aina, että meille tehtäisiin ilmoitus, oli se häirintä minkälaista hyvänsä. Se tapahtuu meidän ilmoituskanavan kautta, jota kautta saamme kaiken tiedon, emmekä ole huhujen varassa. Tätäkin toimintaa tutkitaan tällä hetkellä, että mitä on oikeasti tapahtunut, ketkä ovat tekijät, ja ketkä ovat olleet häirinnän kohteina", Himanka selvittää. Linkki MT:n uutiseen tästä linkistä..Mistä on kyse?Suomen rikoslaissa identiteettivarkaus on määritelty rangaistavaksi teoksi, josta tuomitaan sakkoon.Lain mukaan identiteettivarkauteen syyllistyy henkilö, joka erehdyttääkseen kolmatta osapuolta oikeudettomasti käyttää toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa, ja siten aiheuttaa uhrille taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.Rikoksen tunnusmerkit ja keskeiset säädökset jakautuvat seuraavasti: Rikoksen tunnusmerkit (Rikoslaki 38 luku 9 a §)Jotta teko täyttää identiteettivarkauden kriteerit, kaikkien seuraavien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti:Oikeudeton käyttö: Tekijä käyttää toisen henkilön yksilöiviä tietoja (kuten nimeä, henkilötunnusta, valokuvaa tai osoitetta) ilman lupaa.Kolmannen osapuolen erehdyttäminen: Tietoja käytetään esiintymällä uhrina, jotta joku ulkopuolinen taho (kuten yritys, viranomainen tai toinen yksityishenkilö) erehtyisi luulemaan tekijää uhriksi.Seuraus: Teosta aiheutuu uhrille taloudellista vahinkoa (esim. selvittelykuluja) tai vähäistä suurempaa haittaa (esim. merkittävää vaivannäköä ja aikaa asian oikaisemiseksi).