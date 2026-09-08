Puhelinhäirintäjuttua tutkitaan parhaillaan.
Puhelinhäirintäjuttua tutkitaan parhaillaan.Kuva: Pixabay, muokkaus Pamela Aalto
Uutiset

Puhelinhäirintäjuttu selvityksessä – "Kaksi rikosilmoitusta on tehty"

MT Hevoset kertoi viime perjantain uutisessaan hämmentävästä toiminnasta, jossa suomalaiset raviurheilijat ovat esiintyneet toisina raviurheilijoina.
Julkaistu
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