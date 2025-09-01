Quite A Loverin kilpaura ohi – ”Toi meille paljon iloa”

Menestyksekkään kilpauran tehnyt Quite A Lover on hyvästellyt kilparadat 8 vuoden iässä.Ruuna ehti olla yli vuoden sivussa tositoimista, kunnes palasi kilparadoille elokuussa Forssassa. Kisan jälkeen tuli kuitenkin huonoja uutisia, kun hevosen vanhat vaivat palasivat. Tämän jälkeen omistajakimppa Hyvä Paha Hukka Talli teki päätöksen Quite A Loverin kilpailuoikeuden perumisesta.”Siinä meni toista viikkoa kisan jälkeen, kun vanhat vaivat palasivat. Edessä olisi ollut puolen vuoden kuntoutus, eikä ollut varmuutta tuleeko se silti kuntoon. Quite A Loverilla oli ensin hankosidevamma. Sen jälkeen tuli vuohisvaiva, joka oli kiusannut hevosta aiemminkin”, kimpan edustaja Jorma Pitkänen kertoo.Quite A Loverilla on nyt edessään eläkepäivät harrastehevosena. Halukas ottaja on jo löydetty, mutta omistajat eivät ole vielä tehneet asiasta virallista päätöstä.Hyvä Paha Hukka Talli on omistanut Quite A Loverin varsasta saakka.”Quite A Lover toi meille paljon iloa, mutta ikävää oli, että vaivat tulivat usein ennen tärkeää kisaa. Siinä mielessä oli huonoa tuuria. Potentiaalia olisi ollut vieläkin parempaan.”Maarit Huttusen kasvattama Quite A Lover ehti kilpailla urallaan 87 kertaa totosijoin 13–16–19. Ruunan voittosumma kasvoi 166 900 euroon. Voittosummassa mitattuna sen suurimpia saavutuksia oli 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun kakkossija vuonna 2020 ja St. Legerin kolmossija vuonna 2022.