Quite A Lover menestyi mainiosti kilparadoilla.
Quite A Lover menestyi mainiosti kilparadoilla.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Quite A Loverin kilpaura ohi – ”Toi meille paljon iloa”

Quite A Lover teki hienon uran, mutta se olisi voinut olla vieläkin parempi ilman terveysmurheita.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Quite A Lover

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi